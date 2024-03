Escuchar

Emmanuel De los santos, más conocido como ‘Ponte Perro’, volvió a nacer hace cuatro años, cuando se le incendió la casa en la que vivía junto a su mujer, Jazmín, y sus dos hijos, Valentino y Ámbar, en Merlo, provincia de Buenos Aires. Aquel hecho hizo que perdiera todo, menos a su familia, algo que él definió como un milagro que llegó para enseñarle algo: no postergar sus sueños y dedicarse a la música, lo que tanto anhelaba y no se animaba. “Lo que pasó me hizo renacer y decir, ‘vengo de la nada y voy a recuperar no solo todo lo que perdí, sino el triple’”, comenzó contando en diálogo con LA NACION.

Ponte Perro acumula millones de visitas en YouTube con cado uno de sus lanzamientos (Foto: GOAT Records)

Entre tantos géneros, eligió el RKT, popularizado por Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, de quien Emmanuel se hizo amigo mientras le cortaba el pelo. Es que además de cantar, el joven de 25 años tiene su propia barbería, donde los parlantes nunca dejan de sonar. “Ser barbero fue lo que más me conectó con la música, porque en la barbería estamos escuchándola todo el día, desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche”, señaló.

Ponte Perro se hizo amigo de L-Gante mientras le cortaba el pelo (Foto: GOAT Records)

La conexión con este estilo musical es una cuestión de identidad, la cual muchas veces se margina y no se la reconoce como tal. “El RKT es un movimiento de humildad. Lo defino así porque los que lo hacemos somos pibes de barrio que venimos de abajo y que luchamos por un montón de cosas. Además, te da el avance para ser alguien en la vida. Para mí es rescate y humildad, por eso me subí a ese estilo, porque identifica lo que viví en mi vida y lo que pasa en el barrio”, expresó.

En el barrio que él menciona es como si todos los que lo habitaran fueran parte de una gran familia. Así lo vivió cuando de su humilde hogar solo quedó humo y un laberinto sin salida. “Estábamos tratando de salir adelante y después de un año viviendo ahí surgió un problema de instalación. Era junio, pleno invierno”, introdujo para contar los detalles de aquella pesadilla que, hasta el día de hoy, recuerda en carne viva: “Como no había gas natural, teníamos dos estufas eléctricas y de casualidad se rompió la que estaba en la pieza de los chicos. Pero al principio no nos dimos cuenta porque estábamos todos dormidos”.

Al escuchar los gritos de su mujer, Emmanuel se despertó y vio que todo estaba oscuro, ya que ante la explosión, se había cortado la luz. “Salí corriendo para la pieza de los nenes, los levanté y gracias a Dios la llave de la puerta estaba puesta. Cuando logramos salir había mucha gente ayudándonos a apagar el fuego”, contó. A raíz de lo que estaba sucediendo, su hija, que en ese momento tenía tan solo un año de vida, se desvaneció en sus brazos, mientras él gritaba por una ambulancia con desesperación.

Pero la angustia no terminó ahí. Su pequeña fue ingresada a terapia intensiva, respiraba gracias a una máquina y tenían que operarla urgente porque se había quemado gran parte de una de sus piernas. “Si usted cree en algo pídale para darle fuerzas a su hija”, fue la frase que le dijo el médico y con la que el mundo se le vino abajo. “En ese momento empecé a creer en Dios, porque uno dice a veces ‘si Dios quiere’, pero yo ahí no tenía fe”, se sinceró.

Además de la gran colecta que propusieron sus vecinos para recuperar parte de lo que habían perdido, hicieron correr una oración que llegó a todos los rincones del país. “A los dos días mi hija despertó. Ahí volví a la vida y volvió la música”, comentó. Así fue que el sonido de la alegría regresó a su puerta y, a pesar de que hace pocos años se inició en la industria musical, desde entonces, cada uno de sus lanzamientos acumula millones de visitas en YouTube.

Ponte Perro junto al cantante Kaleb Di Masi en su videoclip "Gafita y Chomba" (Foto: GOAT Records)

Los milagros ocurren, y los sueños también. Al menos así lo demostró Ponte Perro, quien en marzo de 2023 se sumó al sello discográfico GOAT Records, productora a la que desembarcó con “Llegué yo” y lanzó varios éxitos como “Nos fuimos de mambo” y “Te parto RKT”. Pero lo que más revolucionó al género del momento fue “Tic Tac”y “Gafita y chomba” con la participación especial de Kaleb Di Masi. Las canciones que lanzó hace solo algunos meses fusionaron la argentinidad del RKT con el funk brasilero, y los videoclips trasmitieron su experiencia inolvidable en Rocinha, una de las favelas de Brasil, ubicada en Río de Janeiro.

“Lo que me di cuenta es que quizás mucha gente escucha cosas terroríficas de las favelas, que en realidad no son así porque yo lo viví en carne propia. Me quedé impresionado por cómo trabajan y los códigos que manejan, que nunca vi en otro lugar. Me dijeron ‘vos entrás a la favela y no te va a pasar nada porque acá estás con nosotros y la favela es familia’. Y eso fue buenísimo, porque grabamos todo el video ahí”, contó sobre su experiencia en el país vecino.

Ponte Perro es un gran fanático de la música brasilera y por eso mismo decidió experimentar en un nuevo ritmo. “Siempre me encantó la música brasilera, pero mi estilo era un funk mezclado con el RKT básico que yo escuchaba desde acá. Cuando yo viaje allá fui a experimentar la cultura del funk, fue lo que traje y lo invertí en ‘Gafita y chomba’ y tengo otro tema para lanzar”, reveló.

Ante la pregunta de varias personas que no entendían por qué se arriesgó a ingresar a las favelas para filmar varios de sus clips, aseguró: “Fue una experiencia única y lo que quiero remarcar es que con respeto y humildad se llega a todos lados. Te abren la puerta a cualquier casa, en donde sea, pero la clave es el respeto y la humildad”.

Pero no solo el RKT lo rescató a él, sino que él también hizo lo mismo, gracias a su música, con otros. Hace siete meses, un fan le escribió para decirle que se quería quitar la vida, pero que cuando escuchaba la canción “Finochetto”, la cual interpreta junto a L-Gante, su angustia desaparecía. “Me dio cosa dejarlo solo porque a veces uno no sabe lo que puede pasar, entonces empecé a hablar con él por Instagram”, relató.

Y siguió: “Le empecé a preguntar qué era lo que le pasaba y me comentó que estaba flojo de laburo, que estaba peleado con una persona, pero que tenía una hija. Le hice tres preguntas básicas, si tenía familia, cómo estaba su hija y su salud y le dije que era millonario, que lo más importante era la familia. Ahora está bien y cada tanto hablamos”.

En medio de una vida que no deja de sorprenderlo, y rodeado del amor de su familia, lo que lo hace, como él dijo, millonario, continúa trabajando en sus próximos proyectos, entre los que se encuentra el inminente feat. con L-Gante, del cual se viralizó un fragmento en TikTok y ya acumula más de 59.000 likes. Además, el artista quiere ir por más e incursionar en otras fusiones para que el RKT no suene solo en Argentina, sino que se escuche fuerte en otros países, como lo hizo con su visita a Brasil.