Thali García, conocida por su participación en exitosas producciones como El señor de los cielos y Los 50, se encuentra en el centro de una polémica tras realizar una fuerte denuncia contra La Casa de los Famosos, el popular reality show de Telemundo. Hace tres semanas, la casa productora anunció la descalificación de García del programa debido a que ella misma salió de la propiedad. Sin embargo, su caso tomó un giro inesperado cuando la actriz decidió revelar públicamente los presuntos abusos que habría sufrido durante su participación.

“Comunicado y denuncia urgente”, con este enunciado la actriz mexicana compartió un fuerte video a través de su cuenta de Instagram y expuso su versión de los hechos. La madre de dos niños aseguró haber sido víctima de acoso laboral y difamación por parte de Telemundo y Endemol, lo cual habría culminado en la cancelación de su contrato.

Thalí Gracía fue descalificada de la casa de los famosos luego de fugarse Foto Instagram @lacasadelosfamosostlmd

Lo que más llamó la atención es la impactante revelación de García sobre su presunto secuestro dentro del reality show. En su descargo, la actriz afirmó que fue medicada sin su consentimiento, por lo que habría experimentado efectos secundarios como visión doble. “El médico que tienen adentro te medica, te sugiere ansiolíticos, te sugiere medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura de que me drogaron”, declaró.

La actriz mexicana abandonó la casa de los famosos por voluntad propia @thaligarcia

Thali García no solo ha denunciado los presuntos abusos dentro de La Casa de los Famosos, sino que también ha señalado que la problemática no es reciente. De acuerdo con sus declaraciones, los conflictos comenzaron desde que colaboró con Telemundo en diversas producciones televisivas. “Ellos decidieron hacerme la amable invitación para participar en Los 50, dije que no y mandaron a uno de sus ejecutivos a que de manera ‘personal’ me escribiera para tomar este proyecto”, reveló, con lo que dejó en claro que desde un inicio había rechazado la idea de participar en realities debido a que se identifica principalmente como actriz y no se sentía cómoda con la exposición mediática que estos programas conllevan.

Respecto a la notificación de demanda recibida por parte de Telemundo, la famosa aseguró que no se quedaría de brazos cruzados. Manifestó su determinación de revertir el proceso legal en contra la cadena televisiva y le dio a la empresa la oportunidad de retractarse. Incluso, rompió el documento que llegó a sus manos como un acto simbólico de rechazo y afirmó que llevaría la situación hasta las últimas consecuencias.

Estas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales, donde los seguidores más fieles de García exigieron la cancelación del reality en las cuentas de Telemundo. Mientras tanto, en el perfil de Instagram de La Casa de los Famosos, se preguntaba a la audiencia si les gustaría que la actriz mexicana regresara al programa.

En un contraste, la famosa dejó claro que no tenía la mínima intención de volver a trabajar con la cadena televisiva, con lo que reafirmó su postura de rechazo.

¿Qué dice Telemundo de la salida de Thali García?

Por otra parte, Telemundo y Endemol aún no han emitido comentarios públicos sobre estas acusaciones. Sin embargo, se espera que la denuncia genere amplias repercusiones tanto en la industria del entretenimiento como en el ámbito legal.