Madonna interrumpió su show en Miami y dejó al público sin habla: la razón de su enojo

Escuchar

Madonna, la icónica reina del pop, cautiva a sus fanáticos en todo el mundo con su música y su personalidad única. Con su gira Celebration Tour, la artista regresó a los escenarios a sus 65 años. Sin embargo, durante su reciente serie de conciertos agotados en el Kaseya Center de Miami, la cantante dejó en claro que no toleraría ninguna falta de respeto, incluso dentro de su propio equipo de trabajo.

El pasado domingo 7 de abril, en medio de su espectáculo, Madonna detuvo abruptamente la actuación para quejarse. “No sabes cuánto he estado esperando todo este put* espectáculo. Trabajé duro, lo merezco. El espectáculo no continuará hasta que me respetes”, arremetió.

El motivo de su enojo aparentemente fue el aire acondicionado del lugar, que, según ella, estaba ajustado a una temperatura demasiado fría. En el video publicado por su página de fans @MadonnaUltimate en la red social X (ex Twitter), se la puede ver visiblemente disgustada y enojada mientras hace su reclamo.

Madonna volvió a los escenarios con el Celebration Tour, que culminará en mayo en Río de Janeiro Getty Images

Según Miami Herald, uno de los asistentes al concierto comentó que el público en el estadio no estaba tan animado como en partidos de básquetbol o en otros eventos. Respecto de la temperatura, consideró: “Hacía calor. No es horrible, pero definitivamente cálido. A ella le gusta así, ya que la beneficia para desempeñarse al máximo de su capacidad”.

Después de expresar su enojo, Madonna retomó su recital y continuó con sus mayores éxitos, sin más problemas ni quejas adicionales. Con un toque de ironía, la diva del pop incluso bromeó con la situación, preguntando a la audiencia. “¿Pueden soportar el calor?”, escribió a través de una publicación en X (ex Twitter).

Ricky Martin, el invitado sorpresa de Madonna

Después de su contundente reclamo en el escenario del Kaseya Center en Miami, Madonna demostró que el espectáculo debe continuar. Y lo hizo de una manera que sorprendió a los espectadores con un invitado especial: Ricky Martin. La reina del pop, en su parada número 72 del Celebration Tour, compartió el escenario con el reconocido cantante puertorriqueño.

El momento culminante del show continuó con Madonna y Ricky Martin como jurado del segmento de concurso de baile de “Vogue”, uno de los éxitos más emblemáticos de la artista. Frente a casi 20.000 personas, según los datos aportados por Miami Herald.

En los videos compartidos en las redes sociales, se puede ver a Ricky Martin tomando su papel en serio, sosteniendo carteles de puntuación mientras los bailarines realizan sus movimientos al ritmo de la música. Incluso recibió un baile erótico de dos artistas sin camisa, momento en el que mostró su humor y complicidad con la situación.

Los próximos destinos del Celebration Tour

14 y 15 de abril: Austin, Texas - Moody center

20, 21, 23, 24 y 26 de abril: Mexico City, México - Palacio de los Deportes

Con estas fechas, la gira está llega a su fin en Estados Unidos, pero aún quedará una última oportunidad para presenciar el espectáculo de Madonna en todo su esplendor. El gran cierre se llevará a cabo en Río de Janeiro, Brasil, frente a un público récord en el mes de mayo.

LA NACION