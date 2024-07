David, el hijo de Madonna, dice que desde que dejó de vivir con su madre no tiene dinero para comer

Escuchar

David Banda compartió con franqueza que ha estado “buscando comida” en la ciudad de Nueva York después de mudarse del lujoso departamento de su madre, Madonna, en el Upper East Side neoyorquino. “ Es maravilloso experimentar que son las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para conseguir comida y buscar basura ”, dijo en Instagram Live. “Es divertido ser joven”.

Según Page Six, que difundió esta noticia, el muchacho tuvo que crecer de golpe desde que no está bajo el cuidado directo de Madonna. De hecho, no está solo; comparte estos pesares con su novia. “No estoy solo, tengo a mi novia”, dijo sobre su pareja, María Atuesta. Y con una franqueza resistente a cualquier filtro, también habló de la intimidad de su madre. “El joven también confirmó que la actriz de A League of Their Own, de 65 años, ha estado saliendo con el futbolista nacido en Jamaica Akeem Morris después de separarse de Josh Popper”, confirmó ese mismo medio.

Lo que no se pudo precisar es desde cuándo el muchacho está en esta situación de precariedad, algo que, al parecer, toma como una diversión. Desde las oficinas de Madonna no se pronunciaron al respecto. De hecho, a David se lo vio en diversas situaciones acompañando a la diva, con vestuarios bastante llamativos.

De los seis hijos que tiene Madonna, David es, probablemente, el que tiene más cosas en común con ella. Nacido en Malaui y adoptado en 2006 por la cantante y Guy Ritchie, a David le gusta el baile, toca la guitarra y el piano, canta y comparte con su madre el gusto por la moda y la ropa. “Se puede poner cualquier cosa y lo va a lucir como nadie”, declaró hace un tiempo Madonna sobre su heredero.

David cumplió 18 años el 24 de septiembre de 2023 y la Reina del Pop le dedicó unas palabras muy especiales en su Instagram. “¡Feliz cumpleaños número 18, David Banda! Nombre tribal, Senzangakona, descendiente de las tribus Ngoni y Zulu. Es imposible creer que hayan pasado casi 18 años desde que te conocimos en Mchinji, en el Orfanato Hogar de la Esperanza. Tu nombre significa ‘Di la verdad’; no podría pensar en un nombre mejor para un artista . Te estás convirtiendo en un ser humano verdaderamente extraordinario, ¡estamos todos muy orgullosos de vos! ¡Iluminás como la estrella más brillante! ”.

Y aquel día hubo fiesta a lo grande. Acompañado por su madre, sus hermanas menores, Mercy James y las gemelas Stella y Estere, y muchos amigos, David celebró con una comida en la que no faltaron los tragos, el baile y mucha música –a cargo de la DJ Mary Mac– hasta la madrugada.

Madonna con su hijo David, en la fiesta que la diva le preparó en 2023, con motivo de sus 18 años

Madonna, en general sigue muy rodeada de su familia. Así fue como se la vio en su última gira, donde algunas de sus hijas hasta la acompañaron sobre el escenario, en distintos cuadros de su producción. Por otro lado, ella misma fue la que manifestó sentirse muy cuidada por su familia, especialmente en los momentos más difíciles, como la hospitalización del último año. A su regreso a casa, más de una semana y media después de la internación, la Reina del Pop dijo que estaba “agradecida” de estar viva después de contraer una infección bacteriana grave.

A finales de junio de 2023, el manager de la cantante, Guy Oseary, reveló que Madonna estaba hospitalizada en un centro médico de Nueva York a causa de una grave infección bacteriana. La artista terminó intubada y quedó internada en la unidad de terapia intensiva por varios días. Aunque no fueron confirmados oficialmente, los rumores sobre su ingreso al centro hospitalario neoyorquino hablaban de cómo los paramédicos que llegaron a su casa tuvieron que “revivirla” con Narcan, una droga utilizada en situaciones de sobredosis de heroína, fentanilo u otros opioides, o bien para combatir un shock séptico, que es lo que habría sucedido con Madonna. Unos días después de recibir el alta, realizó su primer comentario público.

“ El amor de la familia y los amigos es la mejor medicina. Un mes fuera del hospital y puedo reflexionar. Como madre, podés verte atrapada en las necesidades de tus hijos y en todo lo que les entregás día a día... Pero cuando las cosas se pusieron feas, mis hijos me ayudaron de verdad. Vi un lado de ellos que nunca había visto antes. Eso marcó la diferencia“, aseguró apenas externada, cuando comenzó su recuperación.

