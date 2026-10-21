Mark Ruffalo enfrenta a Newsom por el impuesto a los ricos antes de las elecciones en California: “Es decepcionante”

El actor Mark Ruffalo criticó al gobernador de California, Gavin Newsom, por su rechazo a un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas. En la antesala de una votación que podría modificar la tributación de los multimillonarios del estado, la estrella de Hollywood acusó al mandatario demócrata de priorizar los intereses empresariales por encima de las necesidades de las familias.

Mark Ruffalo critica a Gavin Newsom por su postura sobre el impuesto a los ricos

La disputa entre Mark Ruffalo y Gavin Newsom se intensificó a pocas semanas de que los residentes de California acudieran a las urnas para pronunciarse sobre distintas iniciativas fiscales.

La fuerte confrontación entre Ruffalo y el mandatario estatal se produce en la antesala de las elecciones generales previstas para el próximo 3 de noviembre en California John Locher - Invision

El actor cuestionó la decisión del gobernador de oponerse al impuesto extraordinario sobre el patrimonio de los multimillonarios y sostuvo que mantener esa posición podría perjudicar las aspiraciones políticas de cualquier dirigente que busque ocupar un cargo de mayor relevancia.

En una publicación en X, Ruffalo expresó su indignación: “Es más que triste. Es más que decepcionante; a estas alturas, resulta descalificador para cualquiera que aspire a un cargo de mayor relevancia, ya sea demócrata o republicano, luchar para impedir que se les cobren impuestos a los multimillonarios mientras los niños no tienen seguro médico y el costo de vida se dispara”, escribió el actor.

A través de una publicación en la red social X, el actor calificó la postura de Newsom como "descalificadora para cualquiera que aspire a un cargo de mayor relevancia" X de Ruffalo

Según informó FOX Business, la controversia se produce en medio de la discusión sobre la Proposición 40, una iniciativa que establecería un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios que residían en California el 1º de enero de 2026, con determinadas exclusiones.

La medida cuenta con el respaldo del Partido Demócrata estatal, aunque también generó resistencias entre dirigentes destacados de esa misma fuerza política, incluido Newsom.

Gavin Newsom apoyó a la Proposición 42, una iniciativa electoral destinada a limitar la imposición de gravámenes estatales sobre activos financieros y bienes personales Gavin Newsom Facebook

Gavin Newsom apoya una medida que podría bloquear el impuesto a los multimillonarios

Uno de los principales motivos del enfrentamiento es la posición de Newsom frente a la Proposición 42, otra iniciativa que los votantes de California deberán considerar en las elecciones del 3 de noviembre. A diferencia de la Proposición 40, prohibiría establecer nuevos impuestos estatales sobre la propiedad de activos financieros y otros bienes personales, además de restringir ciertos tributos retroactivos.

La Proposición 42 también contempla restricciones a ciertos impuestos retroactivos. De acuerdo con la información publicada por FOX Business, si la Proposición 42 obtiene más votos afirmativos que la 40, podría impedir la entrada en vigor del impuesto a los multimillonarios, incluso si ambas iniciativas reciben el respaldo mayoritario de los electores.

El representante demócrata por California, Ro Khanna, también cuestionó abiertamente al gobernador Newsom X de Khanna

La controversia se profundizó cuando Ro Khanna, representante demócrata por California y partidario del impuesto a los multimillonarios, cuestionó el respaldo de Newsom a la iniciativa alternativa.

Mark Ruffalo cuestiona la imagen política del gobernador y sus aspiraciones presidenciales

El actor también dirigió sus críticas hacia la manera en que Newsom construye su imagen pública. El gobernador fue mencionado como un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028, un escenario que Ruffalo utilizó como argumento para cuestionar sus prioridades.

Mark Ruffalo apoya a la Proposición 40, una medida que busca establecer un impuesto extraordinario del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios vinculados al estado VALERIE MACON - AFP

En ese contexto, el intérprete rechazó la idea de que el mandatario deba proyectarse como una versión demócrata del actual presidente. “Gavin, no estamos buscando la versión demócrata de Trump. Esa broma estuvo bien por un tiempo. Por favor, intenta otra cosa. Ya está gastada”, afirmó Ruffalo.