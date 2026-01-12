Mark Ruffalo se declara a favor de los migrantes: qué significa el pin que llevó contra el ICE y Donald Trump

El actor estadounidense, Mark Ruffalo, asistió a la entrega de los Globos de Oro este domingo 11 de enero en Los Ángeles, y se declaró a favor de los migrantes en Estados Unidos. Además, como forma de protesta en contra de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis llevó un pin con la frase: “Be good” (ser bueno).

Mark Ruffalo se lanza contra Donald Trump

El actor, conocido por su papel de Hulk en las películas de The Avengers, desfiló por la alfombra roja de los Golden Globes, en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, en California, y fue uno de los famosos que mostró un pin para recordar la muerte de Renee Nicole Good, quien falleció a causa de los disparos de un agente del ICE.

Mark Ruffalo, wearing a "Be Good" pin, arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss - Invision

Ruffalo, que fue nominado en la terna de Mejor Actor, por su papel en la serie dramática Task, también se lanzó en contra del presidente de EE.UU., Donald Trump. En diálogo para USA Today, dijo: “Tenemos a un presidente que está mintiendo sobre lo que está pasando. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente”.

De acuerdo con el también productor y director, el mandatario republicano le dice al mundo, con sus acciones, que el derecho internacional no le importa. “El tipo es un delincuente convicto, un violador convicto. Es un pedófilo. Es el peor ser humano”, sentenció.

Y añadió: “Si estamos confiando en la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas”.

Ruffalo y su gesto a favor de los migrantes en los Golden Globes

Acerca del pin con la frase “Be good”, explicó que era por Renee Nicole Good y por la gente en Estados Unidos que hoy está aterrorizada y asustada. “Sé que yo soy uno de ellos. Amo este país. Y lo que estoy viendo que pasa aquí no es Estados Unidos. No lo es”, precisó el actor.

En relación con la plataforma que significan los Globos de Oro para difundir un mensaje a favor de los inmigrantes, Ruffalo dijo: “Quiero estar aquí para celebrar y estoy aquí para celebrar y estoy orgulloso de tener una nominación, pero también esto ya no es normal, y entonces no sé cómo podría quedarme callado”.

“Fue algo terrible lo que pasó y no debería haber pasado. Y si no hubieran actuado como unos matones, no habría tenido que pasar. Pero no necesito llevar un pin por eso”, concluyó.

Ruffalo y otros se unen a la campaña #begood en protesta contra el ICE

Luego de lo que sucedió en Minneapolis, Ruffalo publicó en sus redes sociales un mensaje en contra de la agencia federal: “Un ciudadano estadounidense fue asesinado por ICE, y como persona preocupada, no puedo fingir que esto sea normal”.

Agregó: “Esta es una invitación para todos mis seguidores: si les preocupa esta situación, sepan que no están solos. Juntos podemos detener la violencia y #begood, en honor a Renee Macklin Good".

Ruffalo se unió a los mensajes de protesta en contra del ICE Instagram @markruffalo - Instagram @markruffalo

Este domingo por la noche, el mensaje se extendió a los Globos de Oro 2026, con Jean Smart, Wanda Sykes, Natasha Richardson y otras celebridades que desfilaron por la alfombra roja y lucieton los prendedores que decían “ICE OUT” y “BE GOOD”.

Este mensaje de protesta fue organizado por la American Civil Liberties Union (ACLU), y otras organizaciones, quienes señalaron en un comunicado que: “La campaña #BeGood tiene como objetivo honrar a Renee Macklin Good y Keith Porter y, al mismo tiempo, recordarnos lo que significa ser buenos unos con otros frente a tanto horror: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y humano”.