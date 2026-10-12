Paul Newman tenía un campo en Connecticut y años después lo donó para contribuir a una reserva natural de más de 15 hectáreas

En 1997, el actor Paul Newman y su esposa, Joanne Woodward, donaron al municipio de Westport, en Connecticut, parte de su terreno para evitar nuevas construcciones. Desde 2011, esas tierras integran la reserva Newman-Poses, con más de 15 hectáreas. Es el único monumento público en honor al actor aprobado por su familia.

La donación de Paul Newman y Joanne Woodward que contribuyó a una reserva

La pareja cedió tres hectáreas al municipio de Westport.

al municipio de Westport. Según información publicada por The Economic Times, la donación fue de 7.5 acres y la reserva suma 39 acres (15 hectáreas aproximadamente).

El terreno reúne bosques, humedales y campos abiertos, con un sendero junto al río Aspetuck.

La Reserva Newman-Poses incluye tierras donadas por Paul Newman y Lillian Poses (Foto: Aspetuck Land Trust)

Cómo surgió la idea de la reserva natural Newman-Poses

Newman murió el 26 de septiembre de 2008 y sus hijas, Melissa y Clea, propusieron convertir las tierras en reserva.

En 2009, la comisión de planificación y zonificación aprobó el uso como espacio abierto.

Melissa Newman afirmó que la idea de preservar la propiedad fue de su padre.

Según Melissa Newman, hija del actor, asegura que la idea de la reserva natural fue de su padre Art Zelin - Archive Photos

Qué abarca la reserva de Paul Newman y Joanne Woodward

La reserva combina campos abiertos, bosques y humedales a orillas del río Aspetuck. Asimismo, alberga diversas especies de flora y fauna.

a orillas del río Aspetuck. Asimismo, alberga diversas especies de flora y fauna. El director ejecutivo de Aspetuck Land Trust, David Brant , describió la propiedad como un lugar con una fuerte conexión con la naturaleza virgen.

, describió la propiedad como un lugar con una El complejo también contó con una restauración de 18 meses. Incluyó un paseo de tablones con ayuda de la Tropa 100 de Boy Scouts de Westport, tres puentes peatonales sobre cursos de agua y más de una milla de senderos nuevos.

Cómo visitar la reserva Newman-Poses

La reserva es un espacio público abierto a visitantes y queda a unas tres millas del centro de Westport.

El acceso está en Bayberry Lane, al norte de Easton Road (Ruta 136), entre los números 307 y 313. Hay un estacionamiento pequeño para tres autos. Si está ocupado, se puede estacionar en el cruce de Easton Road y Bayberry Lane.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.