Paul Newman donó 3 hectáreas para construir una reserva natural en Westport, el que fue su lugar en el mundo

Paul Newman y Joanne Woodward fueron una de las parejas más populares, exitosas y glamurosas de Hollywood. Se conocieron en 1953, tuvieron su boda en Las Vegas cinco años después y permanecieron uno al lado del otro hasta que el actor dio su último aliento el 26 de septiembre de 2008. Pero el público no solo los elogió por lo que hacían delante de las cámaras, sino también por las iniciativas sociales que tenían cuando estas estaban apagadas. Gran parte de su historia de amor tuvo lugar en una finca de Westport, Connecticut, el lugar que eligieron para asentarse, alejarse del barullo mediático y criar a su familia. Se convirtió en un espacio tan especial e importante para ellos que en 1997 decidieron donar parte de su terreno para construir una reserva natural y seguir extendiendo su legado.

En 1961, Paul Newman y Joanne Woodward se instalaron en la localidad de Westport, condado de Fairfield, en el estado de Connecticut. Compraron un granero renovado que su propia hija, Melissa Newman, definió como “su hogar”. De hecho, fue el lugar en el que el protagonista de El golpe (The Sting) falleció a los 83 años como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Paul Newman y Joanne Woodward fueron una de las parejas más icónicas de Hollywood archivo

Pasaban horas junto al río Aspetuck, corrían por los espacios verdes con sus hijas y compartían comidas con sus vecinos Robert Redford y Jason Robards. “El antiguo cobertizo para carruajes de la gran casa de al lado, la Casa del Rincón, había sido renovado por un decorador de escenarios aparentemente despreocupado por la idea de la permanencia. Quitó los postes de soporte sin reparo alguno para colocar sofás y escaleras, mientras que las vigas permanecieron suspendidas en el aire, con una tensión insostenible. (...) Aparecían goteras y los ratones bailaban en las paredes, mientras entretenían a escritores y directores de ópera, una camarilla de intelectuales que discutían sobre teatro, música, libros y política”, expresó su hija en una carta abierta publicada en 2023.

En 1997, los actores donaron tres hectáreas de su terreno en Westport para construir una reserva archivo

El aprecio que tenían por este lugar era tan fuerte que decidieron compartirlo con toda la comunidad. Para evitar que se levantaran nuevas construcciones y se conservara el espacio natural, en 1997 donaron tres hectáreas del terreno al municipio de Westport que terminaron conformando desde 2011 la Reserva Newman-Poses, el único monumento público en su honor que fue aprobado por su familia.

La Reserva Newman-Poses incluye tierras donadas por Paul Newman y Lillian Poses (Foto: Aspetuck Land Trust)

“El señor Newman vivía cerca de la propiedad y donó una gran parte del terreno al municipio. La parcela también incluye terrenos vendidos al municipio por Lillian Poses, vecina y amiga del señor Newman, quien trabajó en el New Deal durante la administración de Franklin D. Roosevelt y fue una de las primeras mujeres en graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York”, explicó la organización Aspetuck Land Trust, que se dedica a la conservación de tierras de Fairfield a través de su página web oficial.

La Reserva Newman-Poses es el único monumento público en honor al actor que fue aprobado por su familia. (Foto: Aspetuck Land Trust)

Asimismo, remarcaron que realizaron un estrecho trabajo en conjunto con el municipio de Westport y la familia Newman para garantizar que “el terreno se mantuviera como espacio público y no se urbanizara”. Además de la administración, realizaron mejoras en la propiedad, disponiendo de un camino de acceso y estacionamiento, además de senderos, puentes y señalización para facilitar el acceso del público. Quienes visiten la Reserva Newman-Poses podrán perderse entre las 15 hectáreas de bosques, humedales y campos abiertos y caminar por un sendero junto al río Aspetuck.