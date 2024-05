Qué se sabe del tiroteo a metros de la mansión de Drake, en medio de la disputa con Kendrick Lamar: un herido grave

Escuchar

En el exterior de la mansión del cantante canadiense Drake, ubicada en el exclusivo barrio de Bridle Path, en Toronto, se registró en la madrugada de este martes 7 de mayo un tiroteo que dejó gravemente herido a un guardia de seguridad, que estaba en la entrada de la propiedad. La balacera ocurrió en medio de la disputa que el músico mantiene con Kendrick Lamar, quienes se han lanzado fuertes acusaciones en los últimos días a través de canciones.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de esa ciudad, mientras que el agresor, que huyó en un vehículo, aún no fue identificado. En diálogo con el medio The Guardian, Paul Krawczyk, inspector del Grupo de Trabajo Integrado sobre Armas y Pandillas, no brindó detalles al respecto y explicó que aún realizan investigaciones en el lugar en busca de mayor información.

La mansión de Drake en Toronto, Canadá Homes of the Rich

“Estamos estudiando las imágenes de vigilancia en busca de pistas. No puedo confirmar si Drake estaba en casa en el momento en el que ocurrió el incidente, pero puedo decirles que estamos en contacto con su equipo y están cooperando”, indicó. En ese sentido, afirmó que las cámaras de seguridad capturaron toda la situación: “La policía actualmente está evaluando el video que captura el tiroteo, pero no está divulgando información al respecto, debido a problemas de calidad (de la imagen)”.

Por su parte, la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, aseguró que el equipo de seguridad le informó respecto de lo sucedido, pero no proporcionó más detalles. “Cualquier tiroteo no es bienvenido en esta ciudad y espero que la policía encuentre a las personas que están violando la ley y las atrape”, aseveró.

Drake en un recital en 2023 LA NACION/Tomas Cuesta

La cronología y los motivos de la disputa entre Drake y Kendrick Lamar

En los últimos días, Drake ha estado envuelto en una fuerte disputa con el cantante Kendrick Lamar, con quien intercambió canciones polémicas con diversas acusaciones que llamaron la atención pública. En ese sentido, muchos especularon que esa situación podría estar vinculada al tiroteo. No obstante, el inspector Krawczyk descartó esa posibilidad.

“La Policía estaba consciente de la tensión entre los dos raperos, pero no vinculó la disputa de alto perfil con el tiroteo. Es tan temprano en la investigación que no tenemos un motivo en este momento”, remarcó.

Todo comenzó en marzo pasado, cuando Lamar, en la canción “Like That”, de Future y Metro Boonin, comentó que no había tres grandes raperos, sino que solo se encontraba él. En específico, se trató de una respuesta a J. Cole, que se autodenominó en 2023 como uno de los más grandes artistas junto a Drake y Lamar.

Ese fue apenas el comienzo. El 13 de abril, Drake decidió responder con las canciones “Push Ups” y “Taylor Made Freestyle”, donde, entre diversos dichos, hizo foco en la amistad de Kendrick con Taylor Swift. Días más tarde, el 30 de abril, Lamar compartió “Euphoria”, donde acusó al canadiense de no ser buen padre. “Tengo un hijo que criar, pero veo que tú no sabes nada de eso”, deslizó en una parte de la canción. Poco a poco, las acusaciones se intensificaron a mayor nivel.

Kendrick Lamar lanzó canciones con fuertes acusaciones hacia Drake YouTube

En “Family Matters”, de Drake, el artista afirmó que uno de los hijos de Kendrick con Whitney Alford es en realidad hijo de su representante, Dave Free. Luego llegó una nueva respuesta de Lamar: en “Meet the Grahams”, aseguró que Drake tiene una hija no reconocida de 11 años. Luego, el canadiense lanzó una nueva canción en la que aseguró que esa información era mentira y él la había dejado trascender de manera intencional, para que Lamar quedara expuesto en su canción. “Tienen que aprender a verificar las cosas y ser menos impacientes”, dice parte del tema.

LA NACION