Drake canceló su show en Lollapalooza Brasil y sus fans estallaron de furia: “No respeta al público latino”

escuchar

El rapero canadiense Drake, la estrella más convocante de la tercera y última jornada de Lollapalooza Brasil, canceló el concierto que tenía programado para ayer en el festival. Los organizadores anunciaron la noticia pocas horas antes de su presentación con un mensaje en las redes sociales: ”Debido a circunstancias imprevistas, Drake llegó sin miembros de su equipo de sonido y producción esenciales para la realización del show de Lollapalooza, en San Pablo”, informó la producción.

Alerta, informações importantes!



Diante desse cancelamento, disponibilizaremos por liberalidade aos titulares da compra de ingressos das modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day do dia 26/03 a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento, pic.twitter.com/noHCfWRphU — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 26, 2023

En el anuncio se focalizó en lo extraordinario de la situación sin profundizar en las causas: “Drake estaba entusiasmado de presentarse ante sus seguidores en Brasil”, pero “desafortunadamente” lo que pasó “está fuera de su control”. Y cerraron el aviso pidiendo disculpas a los espectadores. El encargado de sustituir a Drake fue Skrillex, conocido productor musical estadounidense. El cantante y compositor nacido en Toronto era el broche de oro de la última jornada de Lollapalooza Brasil, que empezó el viernes en el Autódromo de Interlagos y contó con las actuaciones estrella de Billie Eilish y Lil Nas X. Drake se había presentado el viernes 17 en la versión argentina del festival tras lo que fue fuertemente criticado por la acotada duración de su concierto (40 minutos) y por una inesperada actitud del artista, que poco antes de comenzar el show prohibió que fuera retransmitido en directo por TV.

Decepción tras decepción

Tras conocerse su decisión de cancelar su recital en San Pablo, las redes sociales se llenaron de mensajes solicitando que Rosalía, que también se presentaba esa misma fecha en el festival, se trasladara al escenario principal y fuese la encargada de cerrar la fecha. Lollapalooza Brasil, como le ocurrió también a su par argentino, también sufrió este año la baja de otra de las apuestas de la programación, Blink-182. La banda canceló su visita por motivos médicos, ya que el baterista Travis Barker tuvo que someterse a una cirugía en el dedo y a contrarreloj, la producción salió a cerrar un reemplazo y lo encontró en un clásico del festival: Twenty One Pilots.

Twenty One Pilots en Lollapalooza Buenos AIres Soledad Aznarez - Archivo

El show de Drake en el Lollapalooza Argentina

Aubrey Drake Graham trajo bajo el brazo para su debut en el Lollapalooza Argentina, Certified Lover Boy, uno de sus discos más exitosos, editado a mediados de 2021 en Estados Unidos, y que vendió más de 613.000 copias en su primera semana. En vivo, suele ser una apuesta segura: su gira del 2017, Summer Sixteen, fue la más exitosa en la historia del hip hop al recaudar 85 millones de dólares a lo largo de 54 conciertos.

Este rapero, cantante y actor canadiense, uno de los más famosos del mundo, se plantó con su tan esperado recital de hip hop en el país en el escenario sin banda, y prácticamente sin visuales ni colores. Luego de los primeros 20 minutos de show la pregunta era: ¿cómo va a sostener la atención de la gente durante una hora más? Y entonces, optó por entonar “Muchaaachos…”. El público recogió el guante enseguida y terminó el himno que marcó la Copa Mundial ganada por la selección argentina en diciembre. Drake desplegó de esa forma sus dotes de entertainer, uno de los más grandes y globales del hip hop.

El canadiense recibió críticas por "no respetar al público latino" tras decepcionar en el escenario LA NACION/Tomas Cuesta

Pero mientras en el Hipódromo de San Isidro todo parecía estar encarrilándose a gusto y placer del canadiense, un cartel en la transmisión por streaming del festival encendía una alarma: “Drake decidió, minutos antes de salir al escenario, no permitir la transmisión en vivo de su show, a pesar del compromiso formal previamente asumido. Lamentamos la decisión del artista”. Como contrapunto, sobre el escenario no se cansaba de repetir lo feliz que estaba de tocar por primera vez en el país y que desearía haber venido antes. Además, como suele pasar en los festivales, hubo tiempo para repasar una carrera llena de éxitos e incluyó hits de su primera época en el repertorio como God’s Plan, Hotline Bling y Laugh Now Cry Later.

Como headliner el rapero tenía más tiempo que otros artistas para su show: la programación le adjudicó una hora y media para deleitar al público. Pero a pesar de ello, el rapero estuvo tan solo 40 minutos sobre el escenario cantando grandes éxitos, sí, pero sin terminar de interpretar ninguna canción. La fórmula fue repetida en el Lollapalooza Chile y en el festival colombiano Estéreo Picnic. Según trascendió, aquellos antecedentes bajaron las expectativas de los fanáticos del rapero que asistieron al Lollapalooza Brasil quienes apuntaron al canadiense por “no respetar al público latino”, inundando de críticas las redes sociales.

LA NACION

Temas Drake