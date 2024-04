Tensión en Juego de Voces: Mijares y su hija Lucerito tuvieron una discusión en vivo

Escuchar

Juego de Voces, el nuevo reality musical de Univisión, que se estrenó este domingo 14 de abril bajo la conducción de Angélica Vale, ya tuvo su primera polémica. Mijares y su hija Lucerito tuvieron un enfrentamiento en vivo y dejaron al público boquiabierto. Ahora, el famoso deberá cumplir con un reto.

Además del cantante mexicano, en el programa también participan Erik Rubín, Alicia Villarreal, Eduardo Capetillo e Isabel Lascurain, junto a sus herederos. El ciclo no solo permite disfrutar de sus admirables voces, sino también hace posible espiar un poco de la intimidad familiar a través de cápsulas grabadas por los propios hijos de los artistas.

Juego de Voces comenzó a emitirse este domingo 14 de abril y enfrenta a cinco famosos artistas con sus herederos Instagram: @juegodevocesof

Cada domingo se vive una batalla entre “Consagrados”, grupo conformado por los famosos Manuel Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín, y “Herederos”, integrado por sus hijos: Mía Rubín, Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Jr., Melanie Carmona y Joss Alvarez. En el programa lanzamiento, Gloria Trevi tuvo una participación especial junto a su hijo Ángel Gabriel Gómez, con quien cantó el tema “Celos”.

Según ellos mismos revelaron en la previa al comienzo del ciclo, Mijares y Lucero tienen una relación de confianza, basada en el apoyo mutuo y los consejos constantes. Sin embargo, ambos tienen carácter y pueden chocar de vez en cuando, algo que pasó en el programa de este domingo. Asimismo, revelaron que valoran la comunicación abierta y disfrutan al recordar anécdotas o compartir sus experiencias diarias.

Qué pasó entre Mijares y Lucero

Este domingo 14 de abril, el reality tuvo un comienzo en el que ya se pudieron apreciar las primeras diferencias entre padres e hijos, y uno de los momentos más polémicos lo vivió Mijares con su hija Lucerito.

Es que la heredera de Mijares hizo su presentación y el cantante debió calificarla, pero le hizo una crítica que provocó la bronca de los usuarios en las redes. “Yo le hubiera puesto un tono más arriba, ¿si lo alcanzas, no nena?”, le cuestionó el artista a su hija, y de inmediato fue abucheado por el público presente. Al ver la reacción de todos, intentó justificarse y fijo: “No, espérame. Muchachos, déjenme explicar”.

Fue en ese momento que la joven, aprovechó el apoyo del público y le hizo una crítica a su papá: “Tú te equivocaste”; mientras que él le respondió: “Yo sé, pero no estoy diciendo que lo hiciste mal, lo hiciste muy bien baby”, y su hija remató con un letal “no te preocupes”.

Pero Lucerito demostró que tiene mucho carácter y, más tarde, le echó en cara a su papá que se había olvidado la letra. “Que ya no vaya a pasar otra vez que haces algo para convencer al público. Y que ‘Ay, me siento mal’ y uh, no me sé la canción”, lanzó, emulando al cantante, que se había olvidado la letra.

Y fue allí cuando lanzó un inesperado reto para el próximo enfrentamiento: “Te di una oportunidad, pero esta vez no te la voy a dar. Porque, ¿sabes qué? Tengo algo que decirte: voy a traer a una aliada y te pido que tú también traigas a un aliado que se sepa la letra”. Con esta frase, Lucerito pidió la revancha a su papá tras considerar que le ganaron injustamente.

¿Quién es Lucerito Mijares?

Lucero es la hija de Manuel Mijares y Lucero Hogaza León, nació el 2 de febrero de 2005 en la CDMX. Actualmente, tiene 19 años, pero desde que era una niña pequeña demostró su talento artístico. Se formó en Estados Unidos, donde se instaló junto a su madre, aunque también vivió un tiempo sola.

Saltó a la fama en la pandemia, cuando durante los tiempos de aislamiento encontró en las redes sociales el espacio ideal para crear su comunidad y logró mostrar su talento a millones de usuarios cuando apareció en un show virtual que tuvo Manuel Mijares, y se robó todos los aplausos del público.

Y, pese a que aún no lanzó ningún disco, Lucero Mijares ya hizo varias colaboraciones con sus padres, como “Mi Universo” (2020), “Se me olvidó olvidarte” (2020) y “El privilegio de amar” (2021).

Asimismo, la joven interpretó a Dorothy en el musical The Wiz, en 2023, donde compartió elenco con destacadas figuras como María del Sol y Eugenio Montessoro.

