Los hijos de los famosos que lucen exactamente igual a sus padres

En el mundo del espectáculo hay rostros muy conocidos por sus largas trayectorias en la industria del cine, la música o la televisión, pero con el tiempo son sus hijos quienes se vuelven objeto de los reflectores. A pesar de que hay artistas que no muestran a sus pequeños al público, muchos sí lo hacen y estos incluso llaman la atención por el gran parecido que tienen. Tal es el caso de Will Smith y su hijo Jaden, por ejemplo, o Tom Hanks con su suyo, Colin.

Uno de los dúos más famosos del cine es el que formó Will Smith y su hijo Jaden, que debutó en la pantalla grande cuando apenas era un niño junto, al estelarizar junto a su padre la película En busca de la felicidad (2006). Ahora Jaden tiene 22 años y, tanto en la actuación como en la escena musical presenta una sonrisa y la mirada penetrante que indiscutiblemente remiten a una versión más joven de su padre.

Will Smith y Jaden Smith @willsmith - @c.syresmith / Instagram

Otro ejemplo de parecido asombroso, es el caso de Reese Witherspoon y su hija Ava Phillippe. Ambas muestran un rostro con hermosos ojos azules y una sonrisa radiante. Más allá de incursionar en el cine como sus dos padres (también es hija del actor y director Ryan Phillippe) a sus 22 años, Ava ya emprende una carrera como modelo de pasarelas y se ha convertido en una sensación en las redes sociales.

La aclamada actriz Meryl Streep y su hija Mary Willa Gummer son otra referencia clara de que la belleza y el talento se pueden heredar de generación en generación. Mamie, como se le conoce, aún no es tan conocida como su madre, pero ya ha participado en varias películas como Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia (2015), donde comparte créditos con su progenitora. Además, han sido vistas juntas en varias alfombras rojas.

Meryl Streep y Mary Willa ‘Mamie’ Gummer @merylstreep - @mamiegummer / Instagram

Una historia similar es protagonizada por la supermodelo Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber, quien que ha heredado sus rasgos faciales, en particular los ojos grandes y expresivos, así como los pómulos pronunciados. Al igual que su famosa madre, Kaia ya dio sus primeros pasos en el mundo del modelaje.

Cindy Crawford y Kaia Gerber @cindycrawford - @kaiagerber / Instagram

Pero si se trata de hablar de copias casi idénticas entre padre e hijo, Tom Hanks y su hijo Colin Hanks son una prueba de ello. Colin, que también es actor, tiene algunas características físicas que lo hacen muy parecido a su progenitor: sus ojos claros y su sonrisa amistosa.

Tom Hanks y Colin Hanks @tomhanks - @colinhanks / Instagram

Finalmente, no se pueden omitir otros casos como Rumer Willis, hija de la actriz Demi Moore y el actor Bruce Willis. Rumer heredó los rasgos de rostro de su madre. Por otro lado se encuentra Sean Lennon, hijo del legendario músico John Lennon y Yoko Ono, quien también destacó por el gran parecido con su papá.

Sean Lennon, hijo de John Lennon; y Rumer Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis @sean_ono_lennon - @rumerwillis / Instagram

Otros casos de hijos de celebridades que han heredado el físico y el talento son Brandon Lee, hijo del fallecido actor Bruce Lee, quien heredó la misma mirada intensa y la misma sonrisa que su padre. Algo similar ocurre entre la leyenda en el cine Clint Eastwood y su hijo Scott, quien nació con los rasgos faciales de su padre, pero ha demostrado tener talento y carisma propio.

