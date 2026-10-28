Flávio Bolsonaro dice que es "el líder" de Brasil

El senador Flávio Bolsonaro afirmó este miércoles que es el "líder de Brasil", tras huir a Estados Unidos después de perder las elecciones contra el presidente Lula.

En una confusa serie de publicaciones en X, en las que primero se autodenominó el "verdadero presidente de Brasil" antes de difundir otra versión usando la palabra "líder", Bolsonaro hizo sus primeros comentarios desde que dejó el país y llegó este miércoles a Florida.

"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil", escribió.

"Los criminales que robaron la elección en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía", agregó.

Desde Estados Unidos "lideraré la oposición", afirmó, al compararse con Charles De Gaulle o los opositores venezolanos Juan Guaidó y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

El Departamento de Estado dijo que concedería visado a él y a su familia, que le acompañó en la huida desde Argentina, con una escala en Ecuador.

El presidente Donald Trump es aliado de la familia Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Había liderado la primera vuelta, pero Lula se impuso tras una inesperada remontada, después de que la jornada electoral fuera extendida por dos horas por orden de un juez de la corte suprema.

En su carta, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro señala que fue objeto de un "repugnante fraude electoral".

Lula ganó con una diferencia de 4,4 millones de votos al senador.

Flávio Bolsonaro tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.