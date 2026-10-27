Flávio Bolsonaro huyó a EEUU tras derrota electoral en Brasil, según medios

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en las urnas el domingo, huyó a Estados Unidos pese a una orden judicial que le impedía salir del país, según CNN y el New York Times, que citan este martes fuentes oficiales estadounidenses bajo anonimato.

La justicia brasileña había intimado a Bolsonaro entregar sus pasaportes, tras perder contra todo pronóstico el balotaje ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El hermano mayor de Flávio, Eduardo Bolsonaro, reside en Estados Unidos tras renunciar temporalmente a su escaño de diputado federal en marzo de 2025.

Ambos políticos son objeto de investigaciones por la justicia brasileña.

Según CNN, que cita una fuente oficial anónima, Flávio Bolsonaro se dirigía a Florida tras abandonar Brasil.

Hijos del expresidente ultraconservador Jair Bolsonaro, encarcelado desde el año pasado en Brasil, Flávio y Eduardo son próximos al presidente Donald Trump.

Los Bolsonaro aseguran ser víctimas de persecución política por parte del gobierno de Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Las autoridades argentinas desmintieron versiones difundidas por medios locales según las cuales el senador y candidato derrotado habría intentado salir de su país hacia Argentina.

"Es todo falso, nunca ingresó", dijo a la AFP una fuente del ministerio argentino de Seguridad.

Trump, que también afronta unas difíciles elecciones legislativas dentro de una semana, declaró el lunes que a su parecer la elección presidencial brasileña estuvo "amañada".