Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 16 de julio la temperatura rondará entre 81 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Sureste

: 2 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.