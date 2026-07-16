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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 16 de julio la temperatura rondará entre 81 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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