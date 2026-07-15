El Gobierno subasta dos predios con casi 300 casas sin terminar por más de US$11 millones: dónde quedan y cómo participar

El Gobierno de Javier Milei continúa con su política de desprenderse de inmuebles que pertenecen al Estado. En esta oportunidad se trata de dos grandes predios que pertenecían al Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar). En conjunto contienen 290 viviendas que comenzaron a construirse, pero nunca llegaron a terminarse y que ahora salen a la venta con un precio base total de US$11.297.374,58.

Los inmuebles a subastar están ubicados en la provincia de Buenos Aires, abarcan una superficie conjunta de 39.061,87 m² y formaban parte de desarrollos urbanísticos que quedaron suspendidos después de la paralización del programa habitacional. La convocatoria fue autorizada por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, mediante dos resoluciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial. Los compradores no solo adquirirán la tierra, sino también las construcciones y mejoras existentes.

Los inmuebles pertenecían al programa Procrear

El Procrear fue creado en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y promover la construcción. A lo largo de sus distintas etapas ofreció créditos para comprar, construir, ampliar o refaccionar propiedades, además de impulsar desarrollos urbanísticos sobre terrenos públicos.

El fondo fiduciario fue disuelto en noviembre de 2024 mediante el decreto 1018/2024 por Javier Milei. La norma encargó al Ministerio de Economía realizar los actos necesarios para su liquidación y administrar los bienes muebles e inmuebles, las mejoras existentes y la regularización de las propiedades.

El Gobierno actual justificó la decisión al considerar que el programa se había convertido en una “pesada carga para las cuentas públicas” y sostuvo que la financiación de la construcción de viviendas debía quedar principalmente en manos de los bancos comerciales, tanto públicos como privados.

Así son los predios que se subastan

En Junín

El predio más costoso es el de Junín, ubicado entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco, en un sector al sudeste de la ciudad y cercano a la avenida de Circunvalación y a la ruta nacional 7.

El terreno tiene una superficie de 21.347,46 m² y está compuesto por 76 parcelas distribuidas en cuatro manzanas. En su interior comenzó a construirse un conjunto de 149 viviendas, con tipologías unifamiliares y dúplex, organizadas en dos sectores.

En Junín son 149 viviendas ubicadas en el mismo predio a subastar

De acuerdo con la información oficial, el desarrollo tiene actualmente un avance físico aproximado del 70%. El entorno es predominantemente residencial y dispone de servicios de agua potable, energía eléctrica, red cloacal, alumbrado público y recolección de residuos. También se encuentra próximo al Hospital Interzonal General de Agudos Abraham Piñeyro, al Parque Borchex y a distintos establecimientos educativos.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó para el inmueble un valor de US$7.433.444,81. Sin embargo, la base de venta fue establecida en US$7.061.772,57, cerca de un 5% por debajo de esa valuación.

El terreno tiene una superficie de 21.347,46 m2

La cifra también fue expresada, al momento de la tasación, en $10.557,35 millones y en 9.041.613,85 Unidades de Vivienda —UVI—. La resolución aclara, no obstante, que el valor base de la convocatoria está fijado en dólares estadounidenses.

Las obras se encuentran paralizadas desde hace casi tres años. Antes de su interrupción, el proyecto había despertado un fuerte interés entre los habitantes de la ciudad, debido a que se habían anotado alrededor de 1850 familias para participar del proceso de adjudicación de las viviendas.

En Mercedes

El segundo predio está ubicado en el Acceso Manuel San Martín 3300, en Mercedes, junto al Instituto de Capacitación de Gendarmería Nacional.

Tiene una superficie de 17.714,41 m², con una morfología rectangular y un terreno predominantemente nivelado. Dentro del inmueble se desarrolla un proyecto subdividido en tres sectores, que contempla un total de 141 viviendas en tipologías multifamiliares y dúplex.

El terreno de Mercedes tiene una superficie total de 17.714,41 m²

En este caso, las obras registran un avance físico cercano al 50%. El proyecto quedó suspendido antes de su finalización y permaneció a la espera de una definición sobre su continuidad luego de la disolución del fondo fiduciario del Procrear.

La zona dispone de redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, alumbrado público y desagües pluviales a cielo abierto, además del servicio municipal de recolección de residuos.

Está ubicado junto al instituto de capacitación de Gendarmería Nacional

El Tribunal de Tasaciones fijó para el inmueble un valor venal de US$4.458.528,43, mientras que la base de la subasta se estableció en US$4.235.602,01. Al igual que en Junín, el precio inicial representa aproximadamente el 95% de la tasación oficial.

Al momento de realizarse la valuación, ese monto equivalía a $6332,22 millones o a 5.423.097,02 UVI.

Son 141 viviendas ubicadas en un terreno de 17.714 m²

Cuándo se realiza la subasta

Los procedimientos se tramitarán de manera electrónica mediante la plataforma COMPR.AR, dentro del sistema de subastas públicas de la Administración Nacional. Las ofertas deberán presentarse a través del formulario electrónico provisto por el portal.

En el caso de Junín, los interesados podrán consultar el pliego hasta el 14 de agosto de 2026 a las 12. El plazo para presentar ofertas finalizará el 21 de agosto a las 12, momento en el que se realizará la apertura electrónica y automática de las propuestas.

Para el predio de Mercedes, las consultas podrán efectuarse hasta el 18 de agosto a las 12. La presentación de ofertas y el acto de apertura tendrán lugar el 24 de agosto de 2026, también a las 12.

En ambos casos pueden participar personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos en los respectivos pliegos y que se encuentren inscriptas como oferentes en el sistema.