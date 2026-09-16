Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 16 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 90%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 17 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 7 a 17 mph, Noreste

: 7 a 17 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 90%

: 90% Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 90%.

: 90%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.