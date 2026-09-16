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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el miércoles 16 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 90%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 17 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Fort lauderdale
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 17 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 90%
- Pronóstico: chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 17 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 90%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 81%.
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 79%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 83%.
LA NACION
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