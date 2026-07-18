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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 81 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas dispersos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 37%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
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