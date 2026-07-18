LA NACION

Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 81 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Hialeah

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 26%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 26%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 28%.
LA NACION
Más leídas
  1. La fuerte crítica de un semanario uruguayo para los hinchas celestes que apoyaron a Inglaterra
    1

    Fuerte crítica de Búsqueda a los uruguayos que alentaron contra la Argentina: “Somos un pueblo envidioso y desconfiado”

  2. La nueva jornada laboral que impuso la IA en Silicon Valley
    2

    La nueva jornada laboral que impuso la IA en Silicon Valley y que “pronto llegará a la Argentina”

  3. El tiburón blanco macho más grande jamás monitoreado en el Atlántico reaparece en EE.UU.
    3

    El tiburón blanco macho más grande jamás monitoreado en el Atlántico reaparece en EE.UU. tras meses sin dar señales

  4. Encontraron en un cerro de Chubut a una mujer que se había extraviado por la niebla y el mal clima
    4

    Gendarmes encontraron en un cerro de Chubut a una mujer que se había extraviado por la niebla y el mal clima