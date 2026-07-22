1
Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el miércoles 22 de julio la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 30%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 57%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
LA NACION