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Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 46%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 46%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El miércoles 26 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 58%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 56%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
LA NACION
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