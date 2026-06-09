Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de junio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el martes 9 de junio la temperatura rondará entre 77 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 75%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Hialeah
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 75%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida
El martes 9 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El miércoles 10 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
El jueves 11 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
El viernes 12 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.
El lunes 15 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad alta de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
LA NACION
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