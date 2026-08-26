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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 75 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego chaparrones y tormentas probables.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego chaparrones y tormentas probables.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego chaparrones y tormentas probables
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El miércoles 26 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 37%.
LA NACION
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