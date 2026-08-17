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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 22 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 23 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
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