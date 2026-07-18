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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 81 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 14 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 14 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
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