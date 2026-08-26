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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto
Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto Gautier Salles Unsplash

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 83 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 58%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El miércoles 26 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.

El jueves 27 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 28 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El sábado 29 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El domingo 30 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.

El lunes 31 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.

El martes 1 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
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