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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el miércoles 26 de agosto la temperatura rondará entre 83 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 58%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Miami
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 58%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida
El miércoles 26 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 45%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 41%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 49%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas y luego chaparrones y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
LA NACION
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