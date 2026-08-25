Cosecha récord: llegaron más de 4200 camiones a los puertos del Gran Rosario por el fuerte ritmo de exportaciones

El fuerte ritmo de embarques de maíz aceleró este martes el ingreso de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario. De acuerdo con los datos relevados, se contabilizaron 4258 vehículos, un 37,6% más que los 3095 registrados el día anterior y un 23% por encima de la fecha comparable de 2025. El principal protagonista fue el maíz, con 2232 camiones, más de la mitad del total, en medio de un elevado volumen de ventas externas y una demanda sostenida desde distintos mercados.

El movimiento quedó reflejado en una terminal de Bunge en Puerto General San Martín, en el Gran Rosario, donde se observaron largas filas de vehículos a la espera de descargar. Especialistas vincularon la mayor actividad con la cosecha de maíz tardío, el programa de embarques y la competitividad que alcanzó el cereal argentino en destinos de Asia, el norte de África y Medio Oriente. En la multinacional confirmaron que se trató de ingresos de maíz. Para recordar, la cosecha de maíz fue proyectada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en 70,5 millones de toneladas, un récord.

Según un reporte de AgroEntregas correspondiente al 25 de agosto, había 4258 camiones al comienzo del día, con una carga estimada de 136.256 toneladas. De ese total, 2232 vehículos transportaban maíz, es decir, algo más del 52%, mientras que 1484 llevaban soja, 417 trigo, 58 girasol, 57 sorgo y 10 cebada.

El contraste interanual muestra con mayor claridad la magnitud del fenómeno. En la fecha comparable de 2025 se habían contabilizado 3454 camiones, por lo que el total actual resulta 23% superior. Frente a 2024, cuando fueron 2739 unidades, el incremento llega al 55%. Sin embargo, el salto más importante corresponde al maíz: los 2232 camiones actuales superan en 142% a los 922 relevados un año atrás. La soja, en cambio, pasó de 2088 camiones en 2025 a 1484 este año.

Fuerte ingreso de camiones a Bunge por el ritmo de las exportaciones Marcelo Manera - LA NACION

Fuentes de la exportación explicaron a LA NACION que detrás de esa aceleración están los embarques de maíz comprometidos para estas semanas, que obligan a las empresas a intensificar el ingreso de mercadería a las terminales. Al 24 de agosto último, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de maíz con período de embarque durante este mes alcanzaban 6,51 millones de toneladas, mientras que para septiembre hay otras 3,51 millones. Solo en una jornada reciente las compañías habían registrado operaciones por más de dos millones de toneladas para distintos períodos de embarque.

“Hace rato ya que los envíos de maíz a puerto están muy firmes, desde que arrancó la cosecha de maíz tardío”, explicó Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores y especialista en mercados agropecuarios. Según dijo, el fenómeno se mantiene incluso pese a los inconvenientes vinculados con la humedad del grano y llevó a que, en estos momentos, el flujo de maíz hacia los puertos se ubique por encima del de soja.

El especialista destacó, además, la diversificación de compradores. “El maíz es uno de los cultivos que más distribuido está entre los clientes. Le exportamos a toda Sudamérica, norte de África, Asia y Sudeste Asiático”, indicó.

Se aceleró la llegada de mercadería a los puertos

Según Preciado Patiño, entre los destinos que actualmente muestran una participación importante aparecen Vietnam y Malasia, mientras que uno de los cambios más relevantes de esta campaña se observa en el avance sobre mercados del norte de África y Medio Oriente. Allí mencionó compradores como Libia, Argelia, Egipto, Marruecos y Arabia Saudita.

“Tal vez, cuando analicemos toda la campaña, la diferencia esté en qué bien se posicionó el maíz argentino en los destinos del norte de África”, afirmó. Según explicó, se trata en varios casos de mercados que tradicionalmente podrían ser abastecidos por cereal proveniente de la región del Mar Negro, pero a los que la Argentina está logrando llegar con precios competitivos.

El ritmo de negocios ya venía mostrando una fuerte aceleración. En marzo, al comienzo de la campaña comercial, las DJVE de maíz con embarque previsto para ese mes habían alcanzado 6,84 millones de toneladas, un récord histórico para ese período. La presión compradora volvió a intensificarse durante agosto y se tradujo ahora en el ingreso de mercadería a los puertos.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), vinculó también este escenario con las tensiones internacionales. Según señaló, las guerras que afectan a importantes países proveedores como Ucrania y Rusia, sumadas a los problemas logísticos en torno del estrecho de Ormuz, generan oportunidades para que la Argentina aumente su participación como proveedor de alimentos.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec DIEGO SPIVACOW / AFV

Para Idígoras, en un escenario internacional golpeado por conflictos bélicos y dificultades en algunas de las principales rutas comerciales, “la Argentina puede ganar terreno como un proveedor confiable, ubicado en una región alejada de esos focos de tensión”. El fuerte movimiento de camiones que por estas horas se observa en las terminales del Gran Rosario es, justamente, una de las primeras expresiones logísticas de esa mayor demanda.

Gustavo López, presidente de la consultora Agritrend, señaló que el sector exportador ya compró alrededor de 35 millones de toneladas de maíz de la campaña actual, de las cuales unas 29 millones tienen precio fijado. Si se incorporan también las compras de la industria, el volumen total adquirido asciende a 38,3 millones de toneladas, con unas 32 millones ya preciadas.

Según López, el potencial de embarques de la campaña podría ubicarse entre 43 y 45 millones de toneladas. Por lo cual, “a la exportación le faltaría comprar unos 10 millones y ponerle precio a alrededor de 16 millones”. Para la nueva campaña, la exportación ya lleva compradas unas 3,5 millones de toneladas, de las cuales alrededor de 2 millones tienen precio fijado.

Gustavo López, presidente de Agritrend LA NACION

Jeremías Battistoni, analista de AZ Group, destacó que la comercialización del cereal muestra un ritmo particularmente intenso. Según los datos que maneja la consultora, alrededor del 60% del maíz de la campaña ya se encuentra comprometido y el 49% de la producción tiene precio fijado, porcentajes que se ubican por encima de los registrados a igual momento del ciclo anterior.

Según dijo, en las últimas semanas la mejora de las condiciones climáticas permitió acelerar la cosecha en regiones donde las labores venían demoradas, especialmente en zonas del oeste de Buenos Aires y el norte de Córdoba, donde además se están obteniendo rendimientos récord. Esa mayor disponibilidad de mercadería comenzó, a su vez, a traducirse en un incremento del flujo de entregas hacia los compradores y las terminales.

Jeremías Battistoni, analista de Az Group

“El flujo de entrega lo vemos reflejado en el precio del maíz, que cayó de los US$190 en disponible a mediados de julio, en pleno retraso de cosecha y con demanda de buques, a los US$178 actuales”, indicó. Es decir, el avance de la recolección y la mayor entrada de mercadería comenzaron a aliviar la tensión que había mostrado el mercado disponible semanas atrás. La exportación tendría un saldo posible de 36 millones de toneladas y ya registra 35 millones de toneladas compradas.