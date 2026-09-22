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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 75 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 68%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 68%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 40%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 17%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aislados, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado, luego chaparrones y tormentas eléctricas aislados. Probabilidad de precipitación: 22%.
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