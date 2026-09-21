Milei dijo a un medio francés que “Europa se está hundiendo” y que Reino Unido debería “devolvernos” las Malvinas

El presidente Javier Milei defendió a Donald Trump de las críticas que recibe en Europa, aseguró que el viejo continente “se está hundiendo” y ratificó el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas. Lo hizo durante una entrevista con el canal francés TF1, en la previa de la Argentina Week 2026 que se realizará en París.

En principio, consultado por el periodista Darius Rochebin sobre las críticas que recibe el líder republicano en Europa, el mandatario argentino sostuvo que quienes consideran que Trump debilita a Occidente “están completamente equivocados” y aseguró que ocurre exactamente lo contrario.

“En primer lugar, el trabajo del presidente Trump es extraordinario. Él es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad por la cantidad de conflictos y guerras que ha contribuido a resolver, ha logrado cosas realmente interesantes”, sostuvo.

Y agregó: “Entiendo que no se lo aprecie en Europa, porque la posición de Europa no es muy práctica, porque a Europa le incomoda la verdad. Se está hundiendo”.

El presidente Javier Milei JAVIER TORRES - AFP

El mandatario argentino también cuestionó a Europa por el exceso de regulaciones, la pérdida de peso económico frente a Estados Unidos, las políticas asociadas al wokismo y la gestión de la inmigración.

“Europa está sobre regulada. Europa se ha estancado y no puede crecer con un Estado de bienestar que es verdaderamente perverso”, afirmó Milei.

El jefe de Estado argentino destacó a dirigentes como Giorgia Meloni y Viktor Orbán Stefano Costantino - SOPA Images via ZUMA Press Wire

El líder de La Libertad Avanza (LLA) sostuvo además que el continente enfrenta “problemas graves” por las políticas migratorias y la presión fiscal. “Las consecuencias demográficas son horribles. El wokismo ha cometido un verdadero desastre en Europa”, señaló.

En esa línea, advirtió que, si no hay un cambio de rumbo, “Europa va a dejar de ser lo que representó para Occidente”. Y completó al destacar a dirigentes como Giorgia Meloni y Viktor Orbán por compartir, según dijo, ese diagnóstico.

El reclamo por Malvinas

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas que recrudeció luego de que el Gobierno argentino reforzará el reclamo del archipiélago. “Las Malvinas son argentinas. Por la historia, por el derecho, y está perfectamente documentado además”, aseguró.

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas Ricardo Mazalan - AP

En ese sentido, sostuvo que la población originaria fue desplazada tras la ocupación británica y luego reemplazada por nuevos habitantes. “No hay reivindicación de derechos por parte de los autóctonos o no hablan de autodeterminación porque la población original fue expulsada e implantaron nuevas poblaciones”, señaló.

Asimismo, Milei consideró que el contexto actual del Reino Unido debería favorecer una revisión de la situación de las islas. “Con los problemas políticos, económicos y demográficos que atraviesa actualmente el Reino Unido, claramente, debería reconsiderar seriamente devolvernos esas islas por la vía pacífica, porque es un territorio argentino”, afirmó.

El canciller Pablo Quirno EITAN ABRAMOVICH - AFP

Con respecto a un eventual apoyo de Trump a la posición argentina, el Presidente respondió que su administración trabaja sobre una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la posición internacional del país.

“Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas y buscamos recuperar las Malvinas por la vía diplomática. Es la política de nuestro gobierno”, explicó.

Milei descartó cualquier posibilidad de una recuperación de las Islas a través de la vía militar JUAN IGNACIO RONCORONI - EFE

Puso asimismo el foco en el valor geopolítico del Atlántico Sur. “Hay un valor estratégico en lo que respecta a los pasos del Atlántico Sur, porque el canal de Panamá está al borde de la saturación”, sostuvo.

Finalmente, descartó cualquier posibilidad de una recuperación de las Islas a través de la vía militar: “Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra”. Y concluyó al precisar que el reclamo argentino alcanza “las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Islas Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.