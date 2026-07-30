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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio
Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio City of Hialeah - Municipal Government

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 79 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 65%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 14 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Tampa

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 14 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 65%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 69%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 47%.
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