Tras la decisión de Cristina Kirchner de llevar la causa Vialidad a la ONU, La Cámpora intensifica el operativo clamor por una candidatura presidencial

Luego de que la expresidenta Cristina Kirchner anunciara una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la condena que recibió en la causa Vialidad, numerosos dirigentes de La Cámpora retomaron la consigna “Cristina Libre” e intensificaron el operativo clamor por una candidatura presidencial de su jefa política.

Máximo Kirchner, referente del espacio y diputado nacional, ratificó hoy que la organización quiere que la exmandataria participe de la carrera por dirigir la Casa Rosada a partir de 2027. “Ha dado muestras sobradas de tener el coraje para dar la pelea de representar los intereses de los argentinos”, afirmó en AM530.

Además, sugirió que ella también baraja esa posibilidad: “Queremos que sea Cristina [la candidata]. Y Cristina está demostrando, con la carta que publicó, su vocación de participar en la vida política argentina”.

Máximo Kirchner sostuvo que "Cristina está demostrando su vocación de participar en la vida política argentina”

Es que esta mañana la expresidenta compartió un texto en el que sostiene que “la proscripción perpetua es la pena principal” –en referencia a la inhabilitación para ejercer cargos públicos– y que “la privación de la libertad por seis años es solo la accesoria”. Y cierra con una frase que entusiasmó a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos”.

A partir de la carta y de la presentación ante la ONU, legisladores nacionales y dirigentes referenciados en La Cámpora y el cristinismo salieron a defenderla en redes sociales y se ilusionaron con una eventual candidatura. La diputada Vanesa Siley fue más allá y expresó su deseo de que se convierta en la futura jefa de Estado: “¡La queremos presidenta otra vez!”. Su par Lucía Cámpora resumió: “Cristina Libre”.

La queremos Presidenta ❤️🔥 otra vez! https://t.co/wfUxSDX8Wd — Vanesa Siley (@Vsiley) July 29, 2026

Aunque Cristina Kirchner fue condenada con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y tiene abiertos otros procesos por actos de corrupción, La Cámpora insiste en impulsar su postulación. Durante el “banderazo” realizado en Parque Lezama para reclamar su libertad, Máximo Kirchner remarcó que buscan tener “una candidata y no candidatos por default”, frase que fue interpretada como un dardo hacia el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien avanza con su propio armado electoral de cara a 2027 mientras mantiene una fuerte interna con el cristinismo.

En sintonía con la carta, la senadora Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “la verdad siempre triunfa” y completó, en clave electoral: “En estos momentos de plena angustia, nos toca despertar y organizar la esperanza”.

La verdad siempre triunfa. En estos momentos de plena angustia, nos toca despertar y organizar la esperanza. https://t.co/DjCSvYpf0n — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) July 29, 2026

La diputada Gabriela Estévez, en tanto, destacó la “enorme fortaleza” del texto y describió a la expresidenta como “una mujer que, aún atravesando una de las mayores injusticias de nuestra democracia, no deja de pensar en la Argentina”. Y cerró: “Nos habla del país que somos y del que todavía podemos ser”.

Sergio Palazzo, diputado y sindicalista de La Bancaria, consideró que “CFK nos señala el camino con un nivel de compromiso que emociona y una mirada de estadista que supera ampliamente a gran parte de la dirigencia política argentina”.

La diputada Julia Strada, por su parte, agradeció la carta y apuntó contra los detractores de la expresidenta –incluso los internos–: “Cuánta ceguera, de propios y ajenos, que no se dan cuenta la tremenda figura histórica y presente que sos y el privilegio que es tenerte como conducción y militar junto a vos”.

“Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.



No bajen los brazos.



No permitan que les roben la esperanza.

La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado… https://t.co/vRywkPSyAD — Julia Strada (@Juli_Strada) July 29, 2026

Mientras tanto, la legisladora bonaerense Fernanda Raverta dijo que es “imposible no sentir que la esperanza se pone en movimiento después de escuchar la conferencia de prensa”.

Es que, en esta presentación, los abogados de Cristina Kirchner plantearon una lectura técnica sobre el alcance de la inhabilitación. “¿Las elecciones primarias son para ocupar un cargo público? No. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones. Entonces se podría presentar”, explicó Javier Borrego, uno de sus flamantes defensores, en una hipótesis que dejaría abierta la puerta a que la expresidenta compita en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), si es que estas siguen vigentes –algo que el Gobierno busca evitar mediante la reforma política que envió al Congreso–.

Sin embargo, ante una repregunta, Alberto Beraldi matizó esa lectura y aclaró que todo dependerá de cómo avance el proceso “en el plano internacional”.

Los abogados de Cristina Kirchner durante la presentación por la causa Vialidad ante la ONU. Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim Pilar Camacho

Otros dirigentes optaron por un respaldo más discreto y se limitaron a compartir la carta, en algunos casos junto con fragmentos del texto: el jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez; la senadora Florencia López; los diputados Juan Grabois, Florencia Carignano, Carlos Castagneto y Paula Penacca; el titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli; el jefe del bloque de Fuerza Patria en la Legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli; y la diputada bonaerense Mayra Mendoza.

El apoyo no se limitó al kirchnerismo puro: también hubo gestos de parte del diputado Pablo Yedlin, quien participó del lanzamiento de un armado justicialista que busca despegarse tanto del kicillofismo como del cristinismo, y hoy remarcó que “definir nuestra posición con respecto a qué país y qué provincia queremos y actuar con coherencia” es lo que los vuelve más democráticos, republicanos y federales, en alusión a la carta de la expresidenta.

Desde el massismo, la diputada Cecilia Moreau, referenciada en el Frente Renovador, le escribió: “Querida Cristina, ¡a no aflojar!”.