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Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 10 de agosto al 14 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas.
El tiempo en la noche en Tampa
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas
El pronóstico para los próximos días en Tampa, Florida
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas aisladas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas dispersas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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