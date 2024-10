Cómo sería el centro comercial más grande de EE.UU., en Miami-Dade: con parque temático, pista de hielo y área de pesca

El condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, en Estados Unidos, busca posicionarse como uno de los territorios más atractivos para los turistas con diferentes propuestas para atraerlos cada año. En 2018, la corporación financiera canadiense de Triple Five obtuvo el visto bueno de los comisionados para su proyecto American Dream para construir el centro comercial más grande de Estados Unidos. El proceso aún no comenzó, pero los planes para este futuro mall son ambiciosos.

De acuerdo con Construction Journal, no se trata de un simple centro comercial igual a los tradicionales. La empresa planea construir dentro del recinto un parque temático y uno acuático, una pista de hielo, un centro de pesca al aire libre, una pista de esquí cubierta, un lago recreativo, una sala de cine, un posible teatro del Cirque du Soleil, numerosos restaurantes, tiendas con marcas exclusivas y un hotel con 2000 habitaciones.

El ambicioso proyecto de Triple Five para construir uno de los centros comerciales más grandes del mundo Triple Five

El gran espacio amerita una construcción de esta magnitud, con 70 hectáreas disponibles ubicadas en las afueras de Hialeah. Además de ser una oportunidad atractiva para los visitantes, con una amplia gama de actividades en un solo lugar, podría abrir una gran oferta de trabajo con 5000 vacantes en puestos como cocineros, cajeros, empleados y animadores. Sin embargo, no se prevé que se comience a realizar hasta antes de 2025, y se estima que podría inaugurarse a fines de 2026.

Desde la planificación, la empresa especuló una inversión inicial de 4000 millones de dólares para su construcción cerca del espacio natural del humedal Everglades. Sin embargo, se tuvieron que enfrentar a complicaciones mayores, como la preocupación de los vecinos del área por el tránsito que ocasionaría y la lucha con Graham Companies, desarrollador de Miami Lakes, para mantener las 25 hectáreas que acordaron en un principio y por las que pagaron desde 2014.

La propuesta abarca cinco mil propuestas de trabajo para empleados de distintas áreas de comercio Pexels

El proyecto de American Dream Miami podría verse frustrado por un motivo

Según Miami Herald, el desarrollador de American Dream Miami, Triple Five, le ha estado pagando a Graham Companies millones de dólares en prórrogas para preservar el acuerdo vigente de 2014, que le otorgaba al conglomerado 25 hectáreas para el proyecto. Sin embargo, ese tercio destinado al futuro centro del comercial podría estar en peligro si no se llega un acuerdo con las nuevas exigencias que le impuso el urbanizador de Miami Lakes a la compañía.

Al principio, se suponía que Graham construiría edificios residenciales y comerciales al lado del centro comercial para poder aumentar la actividad turística del proyecto, que se esperaba que recibieran 30 millones de visitantes al año. Sin embargo, el plan cambió su rumbo al proponer reemplazar las viviendas por un complejo de almacenes.

La empresa desarrolladora del proyecto podría perder un tercio de las hectáreas de construcción si no llegan a un acuerdo Pexels

Al no llegar a un acuerdo, la entidad de Triple Five inició una demanda contra Graham el 6 de septiembre, afirmando que “su actitud es tomar el dinero y huir”, poniendo en peligro el proyecto y provocando que se pierdan años de inversiones. “Graham no ha hecho nada para avanzar con su proyecto de venta minorista, parque empresarial y departamentos. La empresa le ha dicho al comprador que le gustaría cambiar al uso industrial”, expusieron en el reclamo.

Además, adjuntaron un correo electrónico que data al 4 de abril, donde Graham negocia con el conglomerado de continuar con el acuerdo, si ajustan los precios al valor inmobiliario actual. Todavía no hay una respuesta clara para solucionar el enfrentamiento entre ambos, pero Triple Five hace hincapié en que el proyecto los beneficiaría mutuamente.

