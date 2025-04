Pésaj en Miami: los 12 mejores restaurantes kosher para celebrar la Pascua judía

Desde la noche del pasado sábado 12 hasta el domingo 20 de abril se celebra la Pascua judía. También conocida por su nombre hebreo Pésaj, es una de las festividades más esperadas del año por la comunidad. Frente a esto, existe una serie de restaurantes kosher en Miami ideales para visitar esta semana.

De acuerdo con National Geographic, la Pascua judía conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en el antiguo Egipto. Su historia se encuentra en el libro del éxodo de la Biblia hebrea, que relata el momento en que Dios le explica a Moisés que el pueblo debe sacrificar y comer un cordero con hierbas amargas y pan sin levadura, lo que hace que el faraón los expulse.

La celebración de la Pascua Judía comienza en el día 14 del mes hebreo de Nisán, según el calendario judío, y suele caer entre los meses de marzo y abril del calendario georgiano o cristiano. Por esta razón, mientras muchos judíos continúan con sus dietas kosher como durante el resto del año, también hay personas que no pertenecen a la comunidad y deciden visitar este tipo de restaurantes alrededor de estas fechas.

Qué es la comida kosher

Tal como indica Orthodox Union, la palabra kosher significa “apto” o “adecuado”, y se incorporó de manera informal al idioma inglés con ese significado. Sin embargo, las leyes kosher tienen su origen en la Biblia, están detalladas en distintos códigos de la traducción judía y establecen las categorías básicas de alimentos que no son “aptas” o “adecuadas”.

Por ejemplo, ciertos animales, aves de corral, pescados, mariscos, insectos y reptiles forman parte la lista de alimentos que no son kosher. Por otro lado, las leyes también determinan que las especies kosher de carne y aves de corral tienen que ser faenadas de una determinada manera. Al mismo tiempo, las carnes y los productos lácteos no pueden ser elaborados o consumidos en forma conjunta.

A su vez, los artículos que se utilizan para elaborar productos que no son kosher pueden no ser aptos para elaborar productos kosher si no realizan el proceso de kosherización. Como resultado, se considera comida kosher a aquellos alimentos que cuentan con una certificación kosher, un documento que garantiza que cumplen con las normas dietéticas y de higiene de la religión judía.

Los 12 mejores restaurantes Kosher de Miami

Según Miami New Times, tanto para los practicantes estrictos como para los comensales curiosos, existe una serie de restaurantes kosher que, además, se encuentran entre los mejores lugares para comer en Miami.

26 Sushi & Wok

Comenzó como un restaurante lácteo y se reinventó como parrilla kosher con influencias de la cocina china y japonesa. Su menú combina salteados al wok con sushi de autor, y todos sus platos se preparan con ingredientes de primera calidad que respetan las leyes dietarias judías.

Asiatiko

Con platos cocidos al estilo robata, es un restaurante que fusiona la tradición japonesa con la cocina kosher. Detrás del proyecto están los creadores de Fresko, Rustiko y Kosh. Algunas de sus especialidades son los dátiles envueltos en pavo, los cortes wagyu y el salmón flameado en mesa.

Etzel Itzik Deli

Este restaurante junto a la Dixie Highway conserva el alma de una tradicional deli israelí. Su carta, en hebreo e inglés, ofrece falafel, escalope, hígado de pollo y una variedad de ensaladas estilo mezze servidas al llegar.

Hadekel

Se encuentra en un centro comercial y ofrece platos influenciados por la cocina marroquí y persa. Su propuesta de brunch destaca con platos como el sabich boureka y un pan yemení convertido en huevos benedictinos con sabores israelíes.

Josh’s Deli

Este deli con alma rebelde es famoso por su enfoque artesanal. Todos sus alimentos son elaborados en casa, y su versión kosher del sándwich “Jewban”, con pastrami, pavo, mostaza y jalá, fue reconocida por la Guía Michelin.

Motek

Con varias ubicaciones en Miami, este restaurante cuenta con comida mediterráneo-israelí de alta calidad. Algunos de sus mejores platos son la hamburguesa Arayes y el pescado marroquí en salsa picante, que son acompañados por hummus ahumado y pitas rellenas.

Mutra

Fue fundado por el chef israelí Raz Shabtai, tiene capacidad para solo 60 comensales y su menú presenta reinterpretaciones modernas de recetas tradicionales. Algunos ejemplos son el falafel servido con gel de tomate o los kebabs decorados con espuma de tomate y ensalada de albaricoques.

Ostrow Brasserie

Este restaurante se distingue por ser la primera brasserie francesa kosher en la ciudad. Su carta cuenta con especialidades inspiradas en mariscos kosher, como el bacalao negro trufado y el atún sellado sobre brioche.

Rustiko

Esta opción es ideal para los amantes de la cocina italiana kosher. Su carta tiene una gran variedad de pastas caseras, pizzas artesanales y platos con ingredientes seleccionados, como por ejemplo panzerotti de champiñones o pizza con higos, cebolla caramelizada y quesos gourmet.

Sesame Bakery

Se trata de una panadería con espíritu europeo e identidad israelí. Su espacio es amplio y bien decorado, y su menú de desayuno y brunch ofrece financiers de pistacho y shakshuka, entre otras alternativas de comidas kosher.

Yalla Motek

Este restaurante está ubicado dentro del centro comercial de Aventura y adapta la comida callejera de Oriente Medio al formato kosher. Por ejemplo, se pueden comer shawarmas, pitas rellenas y bowls de hummus.

Zak the Baker

Es reconocido por sus bagels y panes de masa madre, y es un referente en la panificación kosher. La cafetería está liderada por Zak Stern, nominado al James Beard, y sirve platos de desayuno y almuerzo como revueltos con nova o sándwiches prensados con sabores intensos.