El actor puertorriqueño Kamar de los Reyes falleció a los 56 años, de acuerdo con la información publicada por el medio estadounidense The Hollywood Reporter. El reconocido intérprete, famoso por su versatilidad y profundo impacto en la industria del entretenimiento, murió el 24 de diciembre en Los Ángeles tras atravesar el cáncer, según anunció un portavoz de la familia.

Kamar de los Reyes se destacó en el mundo de la actuación por su papel de Antonio Vega, un policía en conflicto en la telenovela One Life to Live de la cadena ABC, y por su interpretación del villano Raúl Menéndez en la serie de videojuegos Call of Duty. Su trayectoria artística se extendió a lo largo de varias décadas, donde dejó una huella indeleble en cada proyecto en el que participó.

El actor también fue conocido por su participación en la película Nixon, dirigida por Oliver Stone, donde interpretó a Eugenio Martínez, uno de los ladrones del escándalo Watergate. Asimismo, protagonizó Love & Suicide de Lisa France, un film que se rodó de manera clandestina en Cuba durante el Festival Internacional de Cine de La Habana.

En años recientes, de los Reyes participó en producciones televisivas de alto perfil, entre las que se incluyen roles recurrentes en Sleepy Hollow de Fox, The Rookie de ABC, y como entrenador de fútbol universitario en All American de la cadena CW.

Su carrera en One Life to Live comenzó tras unirse al elenco en el papel de Antonio, un personaje que pasó de ser un exmiembro de una pandilla a convertirse en abogado y policía. Después de una pausa en 1998, de los Reyes regresó al programa en 2000, donde permaneció hasta su conclusión en 2013.

El boricua también dejó su marca en el mundo de los videojuegos, donde le dio vida al personaje de Raúl Menéndez en varios títulos de Call of Duty. Su interpretación del traficante de armas y terrorista nicaragüense marcó un hito en la franquicia y fue recordada por su intensidad y complejidad.

Nacido el 8 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, y criado en Las Vegas, el actor provenía de una familia de artistas. Su padre, Walfredo de los Reyes, es un conocido percusionista cubano. En sus primeros años, Kamar se trasladó a Los Ángeles, donde inició su carrera como bailarín en la película Salsa.

Su talento se extendió al teatro, donde participó en producciones del Public Theater bajo la dirección de George C. Wolfe. Interpretó a Pedro “Roadman” Quinn en Blade to the Heat y compartió escenario con Patrick Stewart en The Tempest.

Después del huracán María en 2017, el actor se involucró activamente en los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico. En el momento de su fallecimiento, filmaba en All American y había rodado recientemente un papel en Washington Black de Hulu, protagonizada por Sterling K. Brown.

Estaba casado desde 2007 con la actriz Sherri Saum, quien también fue su compañera de reparto en One Life to Live, y tenía tres hijos: los gemelos de 9 años, John y Michael, y Caylen, de 26 años.

