El mapa que muestra el salario promedio de los trabajadores en Florida

Un nuevo informe de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. arrojó como resultado que el salario medio anual de los trabajadores fue de 48.060 dólares. Además, expuso que la mitad de las jurisdicciones de ese país tienen empleos por debajo de la media, mientras que los ciudadanos con mejores ingresos se ubican en el noroeste y el oeste del territorio nacional.

Para mayo de 2023, fecha en que se llevó a cabo la investigación, había 9.568.260 trabajadores activos en Florida y el salario medio por hora equivalía a US$28, mientras que el salario medio anual era de US$60.210. Si se toma en cuenta esa cifra, esa jurisdicción de la península sureste de Estados Unidos queda fuera del podio del ranking, que está conformado por el Distrito de Columbia (US$106.230), Massachusetts (US$80.330) y Nueva York (US$78.620).

Los trabajos con salarios más elevados en Florida

Si se agrupan las profesiones, las ocupaciones gerenciales son las que tienen los ingresos anuales más altos en Florida, con US$129 mil por año. Dentro de este segmento, hay directores ejecutivos, legisladores, gerentes generales y de operaciones, de marketing y de ventas, entre otros. Hay más de 600 mil empleados dentro de ese rubro.

Los salarios medios mejores pagos en Florida www.bls.gov

Las ocupaciones legales, como abogados, jueces y magistrados, le siguen de cerca a las gerenciales, con un salario medio anual de US$111 mil por año, con aproximadamente 107 mil empleados. Completan el podio las ocupaciones informáticas y matemáticas (analistas, arquitectos de bases de datos, desarrolladores, diseñadores) con una media anual de US$100 mil.

Si se toman en cuenta las profesiones de manera individual y no por rubros, el top diez de Florida está repleto de trabajadores de la salud como cardiólogos (US$494 mil por año); médicos de emergencia (US$ 388.950); oftalmólogos (US$ 376.330); radiólogos (US$331.040); ortodoncistas (US$ 323.030); neurólogos (US$ 290.550) y anestesiólogos (US$ 284.750).

Los cardiólogos son los que más ganan en Florida ¿en que estados hay más profesionales? User

En el otro extremo hay ocupaciones relacionadas con la preparación y el servicio de alimentos que tienen un salario promedio de US$37.000 al año, mientras que los cargos de limpieza y mantenimiento de edificios se sitúan en una media de US$38.500. Se tratan de cifras muy alejadas del dinero que, según un informe de Best Places, se necesita para llevar una vida tranquila. De acuerdo a ese estudio, una persona soltera debe tener ingresos de al menos US$62.800 anuales para vivir cómodamente en Miami.

Qué salario se necesita en Florida para comprar una vivienda

Un análisis de Bankrate, una empresa de servicios financieros, muestra que una casa promedio en Estados Unidos cuesta US$403 mil y que, para acceder a ella, una persona debe tener un ingreso anual no menor a los US$110 mil, lo que implica un aumento del 46% desde principios de 2020. Esto sucede en 22 estados, entre los que se encuentra Florida.

Para que un trabajador pueda adquirir una vivienda en el llamado “estado del sol”, su sueldo anual debe ser de al menos US$114.771. Sin embargo, no es la jurisdicción más cara en ese aspecto. En lo más alto del ranking aparecen estados como California, Hawái, Washington D.C., Massachusetts y Washington, donde se requiere un salario de entre US$156.814 y US$197.057.