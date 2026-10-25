En Florida denuncian que ICE prepara deportaciones de inmigrantes latinos a países africanos

Familiares de inmigrantes detenidos en Florida denunciaron el 21 de octubre que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) prepara deportaciones hacia países africanos de personas con enfermedades graves. Los afectados permanecen bajo custodia en dos centros del sur del estado y podrían ser enviados a destinos con los que no tienen vínculos.

¿Qué inmigrantes podrían ser deportados por ICE desde Florida hacia África?

De acuerdo con una investigación publicada por The Guardian, familiares de los detenidos y la organización de defensa de los inmigrantes Workers Circle denunciaron que las autoridades preparan vuelos de deportación para personas con diferentes problemas de salud.

Los posibles afectados permanecen bajo custodia en dos centros migratorios del sur de Florida ICE

Los inmigrantes permanecen en dos centros de detención administrados por operadores privados por cuenta de ICE:

Krome North Service Processing Center , ubicado en Miami.

, ubicado en Miami. Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach.

Arianne Betancourt, organizadora de derechos de los inmigrantes de Workers Circle, explicó durante una conferencia de prensa realizada el martes 20 de octubre por la noche que recibió llamadas de varios detenidos.

Según relató, agentes de deportación citaron a algunos hombres para informarles que México no los recibiría debido a sus problemas de salud y que, por ese motivo, serían enviados a países africanos.

Betancourt también advirtió que los inmigrantes trasladados a terceros países enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y atención médica.

El caso del cubano de 41 años que tiene diabetes y pancreatitis

Uno de los inmigrantes afectados es Noslén Sendra, un ciudadano cubano de 41 años que permanece bajo custodia desde noviembre de 2025.

Su esposa, Anisley Cortés, explicó que inicialmente estuvo detenido en el centro conocido como Alligator Alcatraz y que en abril de 2026 fue trasladado a Krome.

Según su testimonio, Sendra tiene diabetes no controlada y pancreatitis aguda, una afección que provocó una hospitalización de varias semanas a comienzos de 2026.

Cortés denunció problemas en el tratamiento médico que recibió su esposo durante la detención y afirmó: “Perdió más de 50 libras (22,7 kilogramos). No le daban sus medicamentos y tampoco suficiente comida”.

La mujer sostuvo que su marido necesita atención sanitaria adecuada. También aseguró que Cuba no lo acepta como deportado y que, según la información que recibió, México rechazó admitirlo debido a su estado de salud.

De acuerdo con su relato, las autoridades le comunicaron a Sendra que sería enviado a África porque ninguno de los dos países aceptaría recibirlo. Cortés agregó que la cantidad de medicamentos que necesita su esposo fue uno de los argumentos mencionados para justificar el supuesto rechazo mexicano. “No sabemos cómo está ni si volveremos a verlo”, expresó.

¿Cuándo saldrían los vuelos de deportación de ICE y cuáles serían los destinos?

La abogada especializada en derechos de los inmigrantes Shalyn Fluharty señaló que los testimonios recibidos apuntan a dos posibles vuelos de deportación hacia África durante la semana del 21 de octubre.

Según explicó, las operaciones podrían realizarse el jueves 22 y el viernes 23 de octubre. También identificó a la República Centroafricana y Burundi como posibles destinos.

Fluharty describió las condiciones de traslados anteriores, durante los cuales los inmigrantes permanecieron sujetos con esposas en las muñecas, los tobillos y la cintura.

Según la abogada, algunas personas que se quejaron durante los viajes fueron inmovilizadas mediante dispositivos que les impedían mover el cuerpo. Los vuelos pueden durar hasta 24 horas, advirtió.

¿Qué documentaron las organizaciones sobre las deportaciones a terceros países?

Un informe publicado por Human Rights Watch el 8 de octubre examinó las deportaciones desde Estados Unidos hacia países africanos con los que los inmigrantes no mantienen vínculos de nacionalidad o residencia habitual.

La organización documentó testimonios de malos tratos durante los vuelos, detenciones arbitrarias después de la llegada y casos de personas expuestas a persecución o tortura.

Según los datos de ICE analizados por Human Rights Watch, entre el 20 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026, Estados Unidos deportó a 536 personas a países africanos distintos de sus lugares de origen.

De acuerdo con los defensores de los inmigrantes citados por The Guardian, el aumento de las detenciones durante el segundo mandato de Donald Trump provocó una mayor sobreocupación de los centros migratorios, por lo que el DHS recurrió a más vuelos hacia terceros países para aliviar la presión sobre las instalaciones.

Los abogados de los inmigrantes señalaron que ICE podría realizar dos vuelos de deportación hacia África el 22 y el 23 de octubre ICE

El 29 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió provisionalmente que la administración de Donald Trump reanudara las deportaciones a terceros países al suspender una decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal la política del DHS.

La medida no resolvió de manera definitiva la legalidad de estas expulsiones y el máximo tribunal acordó escuchar los argumentos del caso en diciembre.

¿Qué respondió el DHS sobre las posibles deportaciones desde Florida?

Ante una consulta de The Guardian, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó información personal de los inmigrantes afectados. Sin embargo, el organismo no ofreció una respuesta adicional después de recibir los datos de Noslén Sendra, cuyo caso fue presentado por su esposa.