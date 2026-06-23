Amenazan con reportar al ICE a familias que no retiren a sus hijos enfermos de un programa médico estatal

Cientos de familias migrantes de Tennessee con hijos inscritos en el programa estatal Children’s Special Services, para menores con enfermedades graves y discapacid, recibieron notificaciones que encendieron las alarmas. Los avisos advierten que, a partir del 1° de julio, la información de los beneficiarios sin estatus migratorio legal podría ser compartida con una división estatal que coopera con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Nueva ley en Tennessee: qué cambia para familias migrantes en Children’s Special Services

La medida deriva de una nueva ley estatal, según informó The Washington Post. El programa estatal de servicios especiales para niños ofrece apoyo a menores con necesidades médicas complejas mediante tratamientos, medicamentos, hospitalizaciones, terapias, cirugías y equipamiento especializado.

De acuerdo con The Washington Post, históricamente el servicio estuvo disponible para familias de bajos ingresos sin importar su situación migratoria. La modificación surge de una ley aprobada en Tennessee que exige a organismos estatales y locales reportar información sobre beneficiarios de determinados programas públicos a la División Centralizada de Aplicación de la Ley Migratoria (CIED, por sus siglas en inglés).

Según explicó The Independent, esa oficina fue creada para intercambiar datos con el ICE. De acuerdo con los investigadores, unas 400 familias recibieron cartas donde se les informó que los menores sin estatus migratorio legal inscritos en el programa pasarán a ser reportados a esa división una vez que la norma entre en vigor.

Médicos advierten por el riesgo para menores con enfermedades graves en Tennessee

La nueva política despertó preocupación entre profesionales de la salud y organizaciones de asistencia legal. Según reportó Tennessee Lookout, funcionarios sanitarios advirtieron sobre las posibles consecuencias que podría tener la interrupción de tratamientos para niños con enfermedades graves y discapacidades.

El doctor Sanmi Areola, director del Departamento de Salud Pública de Metro Nashville, declaró a Tennessee Lookout que algunos de los beneficiarios presentan las mayores necesidades de atención médica dentro del sistema.

“Estos son algunos de los niños con mayores necesidades de salud y, si no tienen acceso a atención médica o medicamentos, conceptualmente no puede surgir ningún resultado positivo de eso”, afirmó.

Por su parte, Michele Johnson, directora ejecutiva del Centro de Justicia de Tennessee, calificó la medida como “inmoral” e “ilegal” en declaraciones recogidas por NPR. La organización señaló que analiza posibles acciones judiciales para impugnar la aplicación de la norma.

La información de los beneficiarios sin estatus migratorio legal podría ser compartida con el ICE Fotomontaje generado con IA

Familias migrantes dejan Children’s Special Services antes del 1° de julio

Johnson relató a NPR el caso de una familia con un hijo de diez años que padece espina bífida severa. Según explicó, la madre decidió retirar al menor del programa estatal luego de conocer los cambios previstos por la nueva legislación.

La funcionaria sostuvo además que esa decisión derivó en la postergación de una cirugía destinada a aliviar el dolor que experimenta el niño. NPR indicó que ese caso fue presentado por la organización como ejemplo de las consecuencias que podrían enfrentar algunas familias tras la entrada en vigor de la ley.

Muchas familias comenzaron a irse del programa por miedo al ICE ICE / Flickr

De acuerdo con datos citados por Tennessee Lookout, alrededor de 4640 menores estaban inscritos en el programa durante 2024. Hasta el momento, las autoridades estatales no informaron cuántas familias abandonaron el servicio después del envío de las notificaciones.