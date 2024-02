escuchar

Ubicado en el corazón del sur de Miami, The Shops at Sunset Place alguna vez fue un vibrante centro de compras y entretenimiento para los residentes locales. En su apogeo, este lugar comercial suburbano estaba lleno de vida, con tiendas, un cine y otros comercios que atraían a multitudes. Sin embargo, ante el surgimiento de tantas otras opciones, la actividad ha disminuido a tal grado que hay conversaciones sobre su demolición. Aunque algunos negocios siguen en funcionamiento, muchos de los locales están desocupados.

El centro comercial se localiza en la intersección de Dixie Highway y Red Road de South Miami, pero pese a la nostalgia que se respira a su alrededor, CBS señala que se está derrumbando y que lo van a demoler, con la licencia de los vecinos de la zona.

The Shops at Sunset Place abrió sus puertas en 1999 Captura shopsunsetplace.com

“Si miras a tu alrededor, es muy triste. Hay 60 sitios diferentes y creo que tal vez diez están abiertos”, comentó una persona a través de un clip publicado en TikTok, como un testimonio retomado por el medio citado. “Estoy seguro de que pueden poner allí algo más productivo y útil para la comunidad”, dijo alguien más. Sin embargo, la historia de The Shops at Sunset Place es de transformaciones.

La historia de The Shops at Sunset Place en Miami

Los registros de este lugar se remontan a 1925, cuando se inauguró el Teatro Riviera, que quedó en ruinas tras el paso de un devastador huracán, en 1926. En 1934, se encontró un nuevo propósito para el edificio, albergando a la Holsum Bread Company, que años después eligió mudarse a un nuevo espacio. En 1986, el inmueble tuvo una transformación en un gran centro comercial conocido como The Bakery Center, pero fue demolido una década más tarde, hasta que en 1999 abrió sus puertas como el centro comercial que actualmente atraviesa por otros cambio, informó CBS.

El cambio en Miami que le dará nueva vida al lugar

En diciembre del año pasado, se dio a conocer que el desarrollador de Midtown Miami, Alex Vadia, avanzaba con los planes para reconstruir The Shops at Sunset Place, en South Miami. De acuerdo con de The Real Deal, las compañías Heatherwick Studio y ODP Architecture & Design tienen en sus manos el proyecto que dará inicio a la nueva etapa del centro comercial, ahora parcialmente abandonado.

Aunque todavía no se han dado a conocer algunos avances sobre la nueva vida del lugar, sí trascendió que incluirá un complejo residencial que podría tener hasta 33 pisos. The Real Deal también agregó que, aunque actualmente, los comercios más grandes son AMC Theatres, LA Fitness y la librería Barnes & Noble, el nuevo proyecto albergará más restaurantes y negocios más pequeños.

En octubre pasado, Florida Politics publicó que la comisión municipal de South Miami impulsará la revitalización del centro comercial. “Necesitamos un mejor centro de la ciudad. Voy a poner esas prioridades en primer plano desde el primer día”, expresó el político Javier Fernández, desde noviembre de 2022, por lo que la vida de este vestigio de la historia ha causado interés desde años previos.

LA NACION