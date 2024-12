Es latina, dirigió una estafa de 200 millones de dólares en Florida y fue condenada: así la descubrieron

Este martes, Johanna Michely García, una mujer de origen latino, fue condenada a 20 años de prisión por liderar una estafa piramidal en Florida con la que recaudó casi 200 millones de dólares. Mediante fraudes y empresas ficticias, perjudicó a miles de inversores. Cómo fue la trama de engaños que tejió y cómo la descubrieron.

García, de 41 años, manejaba la empresa MJ Capital Funding (MJCF). La compañía, radicada en Fort Lauderdale, supuestamente conectaba a sus inversionistas con pequeñas empresas locales que necesitaban financiamiento a corto plazo, mediante préstamos llamados adelantos en efectivo para comerciantes (MCA, por sus siglas en inglés).

Johanna García se presentaba como la CEO de MJ Capital Captura web; MJ Capital Funding (archivada)

A cambio del dinero, MJCF les prometía a sus inversores jugosas ganancias: 120% anual. Sin embargo, según informó en un comunicado de prensa la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del sur de Florida, “la empresa concedió pocos préstamos y no logró obtener ni de lejos los beneficios que necesitaba para pagar a los inversores los rendimientos prometidos”.

De este modo, de acuerdo al documento, “García pagó a los inversores mediante la ejecución de un gran esquema de fraude Ponzi, utilizando nuevos fondos de inversores, mientras se apropiaba indebidamente de millones de dólares para su propio beneficio personal”.

Una de las publicaciones de la cuenta de Instagram de MJ Funding, donde se promocionaban los MCA Instagram: @mjcapitalfunding/

Este esquema Ponzi orquestado por García operó entre octubre de 2020 y agosto de 2021. En ese período, MJCF recaudó un total de US$190,7 millones. Sus inversores perdieron casi US$90 millones.

Cómo se descubrió el engaño: una web falsa y un agente encubierto del FBI

Durante casi un año, la estafa funcionó sin problemas. Así, la compañía de García recaudó casi 200 millones de dólares, lo que les permitió tanto a la mujer como a sus socios financiarse viajes, autos de alta gama y una vida de grandes lujos.

Según NPR, los problemas comenzaron en abril de 2021, cuando alguien creó un sitio web con una URL similar a la de MJ Capital. En esa página web, denunciaban a la empresa por llevar adelante una estafa piramidal. Fue entonces que García demandó al creador de esta página falsa y exigió un juicio por difamación.

Esa situación puso en alerta a las autoridades, que comenzaron a investigar qué había detrás de la compañía de García. Meses más tarde, un agente encubierto del FBI fue a las oficinas de MJ Capital en Pompano Beach y simuló ser un inversionista. Para ello, entregó US$10.000 que, según la compañía, le generarían un rendimiento del 10% mensual durante un año.

Ese fue el principio del fin. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) denunció la estafa y la Justicia dio de baja la web de MJ Capital en el otoño boreal de 2021. Johanna Michely García y sus socios fueron acusados de fraude.

La investigación, el nuevo esquema Ponzi y la condena

Los problemas con la Justicia no detuvieron a García y sus cómplices. Los fiscales comprobaron que, tras el cierre de MJ Capital y mientras eran investigados, la mujer y su socio, Pavel Ramón Ruiz Hernández, relanzaron un esquema piramidal similar, a través de otras empresas: New Beginning Global Funding LLC y New Beginning Capital Funding LLC.

Así describían en redes sociales los MCA Instagram: @mjcapitalfunding/

En el juicio, los fiscales destacaron que “García dirigió este nuevo plan desde su inicio, hasta su arresto, y después, mientras estuvo bajo custodia de la Oficina de Prisiones”. Por su parte, Ruiz Hernández fue acusado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023 y fue sentenciado en septiembre de 2023 a 110 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada.

Este martes 3 de diciembre de 2024, García admitió su culpabilidad por los cargos de “conspiración para cometer fraude postal y electrónico” y fue condenada a la pena de 20 años de cárcel.