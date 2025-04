La historia detrás de “San Antonio”: por qué se llama así una de las ciudades más populares de Texas

San Antonio, una de las ciudades de Texas más emblemáticas, tiene una rica historia que se remonta mucho antes de su fundación oficial. Los relatos de los colonizadores permiten conocer por qué se llama así, qué pueblos originarios vivían allí y por qué fue un lugar clave para el avance español en el norte de lo que entonces era Nueva España.

¿Por qué San Antonio, de Texas, se llama así?

Según el testimonio del fraile Damián Massanet, uno de los integrantes de la expedición de 1691, el grupo llegó a una zona habitada por el pueblo payaya, junto al río que más tarde sería clave para el desarrollo urbano. Massanet escribió en su diario que decidió llamar al lugar San Antonio de Padua en honor al santo de ese día, el 13 de junio.

La primera misión se llamó San Antonio de Valero Foto de instagram de missionsnps

Además, relató que se celebró una misa al aire libre, se levantó una cruz de madera y se distribuyeron regalos a los líderes indígenas, entre ellos rosarios, cuchillos y tabaco. Esta crónica aparece registrada en el artículo “Naming San Antonio in 1691”, del historiador Frank W. Jennings, publicado por el Journal of the Life and Culture of San Antonio, de University of Incarnate Word.

El gobernador de la expedición, Domingo Terán de los Ríos, también dejó constancia del suceso. En específico, describió la región como un terreno fértil, con llanuras amplias y árboles como cedros, sauces, cipreses y robles. Sobre los habitantes locales, precisó: “Observé que eran afectuosos y dóciles, naturalmente amigables y receptivos”.

Asimismo, señaló que el lugar tenía potencial para establecer reducciones, es decir, asentamientos bajo el control de misiones religiosas. Ambos testimonios forman parte del archivo histórico citado por Jennings en su reconstrucción de los orígenes del nombre San Antonio.

El paso clave de la expedición de 1709 en Texas

En abril de 1709, otra expedición volvió a ese mismo sitio. Los frailes Isidro Félix de Espinosa y Antonio Olivares, junto al capitán Pedro de Aguirre, recorrieron la región del actual San Pedro Springs. Espinosa describió la zona como rica en agua, árboles frondosos y tierras adecuadas para la agricultura.

En tanto, relató que cruzaron una llanura y llegaron a un arroyo con terrazas naturales y gran caudal de agua. Allí vivían unas 500 personas, entre niños, adultos y ancianos. Espinosa escribió que el río podía abastecer “no solo un pueblo, sino una ciudad”. Al no tener nombre, lo bautizaron río San Antonio de Padua.

El nacimiento oficial de San Antonio en 1718

El 1° de mayo de 1718, el gobernador Martín de Alarcón encabezó la fundación oficial de la ciudad. Lo acompañaba el fraile Antonio Olivares, quien estableció la misión San Antonio de Valero, ubicada aproximadamente a 3,75 kilómetros del presidio militar. Este sitio luego se conocería como El Álamo.

La villa de Béjar marcó el inicio del asentamiento civil Foto de instagram de missionsnps

Cinco días después, según dejó registrado el fraile Francisco Celiz, el gobernador tomó posesión del lugar en nombre del rey de España, izó el estandarte real y fundó la villa de Béjar, que sería el núcleo del asentamiento civil y militar. El acta incluía la celebración de una misa solemne, lo que daba carácter oficial a la nueva colonia española.

¿Qué pueblos originarios vivían en la región donde ahora está San Antonio?

Los primeros encuentros con las comunidades indígenas muestran que la zona ya estaba habitada mucho antes de la llegada de los españoles. Los payayas fueron los primeros mencionados en 1691, seguidos por otros grupos como los siupanes, chaulames y sijames, quienes vivían cerca de los manantiales y del río San Antonio. Estos últimos fueron identificados durante una expedición posterior, en 1709, según el relato del fraile Isidro Félix de Espinosa.

La fundación oficial ocurrió en 1718 Foto de instagram de missionsnps

¿Cuándo se celebra el aniversario de San Antonio?

Aunque el nombre San Antonio se estableció en 1691, la ciudad celebra su aniversario cada 1° de mayo, en conmemoración del día de su fundación oficial. En 2025 cumple 307 años, lo que reafirma su condición como uno de los asentamientos más antiguos de Texas y del suroeste de Estados Unidos.

