Una influencer latina denunció que fue discriminada durante su visita a los parques de Disney World: “Se reían de mí”

La influencer panameña Gracie Bon, reconocida por su activismo en favor de la aceptación corporal y por su presencia en las redes sociales, compartió en las últimas horas una experiencia que vivió durante su visita a Disney World, Florida. La joven, de 27 años, que se desempeña como modelo, denunció públicamente que había sido objeto de burlas y discriminación debido a su apariencia física mientras disfrutaba del parque temático Magic Kingdom junto a su familia.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Bon relató que esperaba que su día fuera de diversión y alegría junto a sus hermanos pequeños, pero se vio empañado por el comportamiento de otros visitantes del complejo. Según su relato y las imágenes que pudo capturar, la gente no disimulaba su sorpresa al ver su figura, e incluso llegó a tomarle fotos sin su consentimiento y a reírse de ella.

“Es tiempo de parar de avergonzar a otras personas por su cuerpo”, dijo la mujer latina en el clip, compartido el pasado 3 de mayo en redes sociales. “Fui a Disneyland hoy, quería pasarla bien con mis hermanos, pero nuestro día fue arruinado por todas las personas que se burlaban del tamaño de mi cuerpo y lo peor de todo es que les enseñan a sus hijos a hacer lo mismo”, expresó.

En este sentido, la influencer hizo un llamado a la empatía y al respeto, al subrayar que nadie debería ser objeto de bullying por su apariencia física. “Seguían tomando fotos de mi cuerpo, me miraban feo todo el tiempo o solo se reían de mí. Sé que tal vez crean que estoy exagerando y que es mi culpa por ser una ‘chica grande’, pero esto es literalmente lo que Dios me dio y tengo que abrazar cada parte de mí”, continuó.

Gracie Bon no se limitó a compartir su experiencia, sino que también instó a sus seguidores y a la sociedad en general a reflexionar sobre el impacto del bullying y la importancia de respetar a las personas independientemente de su apariencia. “Incluso si tienes una condición o si te ves diferente, no deberías de ser blanco de bullying por la forma en que te ves. Nunca hablaría negativamente de la apariencia de alguien; el respeto es la clave y este debería ser un lugar seguro donde todos deberían sentirse cómodos”, remarcó.

La publicación de Gracie rápidamente generó una avalancha de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios le expresaron su apoyo y solidaridad a la influencer y compartieron experiencias similares de discriminación. “Me pasó lo mismo cuando fui a Disney”, comentó un usuario, mientras que otro añadió: “No puedo creer que se estaban tomando fotos, eso es envidia, eres hermosa”. Sin embargo, como suele ocurrir en las plataformas digitales, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos usuarios cuestionaron la autenticidad de su relato y cuestionaron su apariencia.

Gracie Bon y un nuevo posteo en contra de la discriminación

Horas más tarde, Gracie Bon realizó otra publicación en Instagram en la que reiteró su postura en contra de la discriminación y el bullying, titulado: “Lo que Dios me dio”. “Puedes ver claramente en la primera foto cómo se veía mi cuerpo ‘natural’ y ¿adivina qué?, en ese momento me miraban extrañamente y también me avergonzaban por mi cuerpo, porque me veo y me visto diferente. Entonces, porque soy una chica de talla grande, ¿no puedo usar lo que quiera y salir? Lo siento, ya no me avergüenzo de mis curvas y no voy a odiar mi cuerpo porque tú lo odies. Algunos de ustedes normalizan odiar a las chicas por nada, solo por ser ellas mismas”, escribió la joven junto a una serie de imágenes suyas en ropa interior.

