Hay una iguana verde en tu propiedad de Florida: lo que el estado permite hacer con esta especie invasora

Si aparece una iguana verde en su propiedad de Florida, el dueño del terreno puede capturarla y sacrificarla de manera humanitaria durante todo el año. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) clasifica a este reptil como una especie invasora no nativa y aclara que solo está protegido por las leyes contra la crueldad animal.

¿Qué se puede hacer con una iguana verde en una propiedad de Florida?

La FWC alienta a los propietarios a retirar estos reptiles de sus terrenos. La remoción requiere la autorización del dueño del lugar y debe realizarse mediante métodos humanitarios compatibles con las pautas del organismo.

Los ejemplares capturados no pueden trasladarse ni liberarse en otra zona de Florida, mientras que conservarlos vivos para tareas de control requiere un permiso especial Magnific

Una vez capturado, el ejemplar no puede trasladarse y liberarse en otra zona de Florida. Quienes pretendan conservarlo con vida para tareas de erradicación o control necesitan un permiso. Las personas que no puedan retirarlo de forma segura pueden recurrir a un profesional especializado en la captura de fauna considerada molesta.

El público también puede capturar y sacrificar humanitariamente iguanas verdes, sin licencia ni permiso, en 32 terrenos administrados por la Comisión en el sur del estado. Esa disposición rige durante todo el año bajo la Orden Ejecutiva 23-16, aunque deben respetarse las reglas específicas de cada área y las restricciones sobre los métodos permitidos.

Las medidas permitidas para ahuyentar a una iguana verde en Florida

Los residentes pueden modificar el entorno de sus viviendas para reducir la presencia de esta especie. Entre las acciones recomendadas por la FWC se encuentran:

Retirar las plantas que las atraen.

Rellenar agujeros para desalentar la formación de madrigueras.

Colgar campanas de viento u otros objetos que produzcan ruidos intermitentes.

Colocar discos compactos con superficies reflectantes.

Rociar al animal con agua para alejarlo sin lastimarlo.

Estos reptiles suelen buscar árboles con follaje o flores, casi todas las frutas —excepto los cítricos— y prácticamente cualquier vegetal. Se alimentan de brotes, hojas, flores y frutos de plantas como jazmines, orquídeas, rosas, hibiscos, palmeras, calabazas y melones.

¿Cómo reconocer una iguana verde?

Aunque el verde es su color más habitual, algunos individuos presentan tonos marrones o casi negros. Ciertos adultos adquieren una coloración naranja o rosada en determinados momentos del año, mientras que las crías suelen mostrar un verde brillante.

La especie posee una fila de espinas en el centro del cuello, la espalda y la parte superior de la cola, además de anillos negros en esa extremidad. Los machos maduros desarrollan papadas y pliegues en la garganta más grandes que los de las hembras.

Un macho puede superar 1,52 metros de longitud y alcanzar 7,7 kilogramos. Las hembras también llegan a medir 1,52 metros, pero normalmente no sobrepasan los 3,2 kilogramos.

¿Dónde hay iguanas verdes en Florida y cómo se expandieron?

La iguana verde es originaria de América Central, las regiones tropicales de América del Sur y algunas islas orientales del Caribe. En Florida, los primeros reportes surgieron durante la década de 1960 en Hialeah, Coral Gables y Key Biscayne, sobre la costa sudeste del condado de Miami-Dade.

Actualmente, sus poblaciones se extienden por la costa atlántica en los condados de Broward, Martin, Miami-Dade, Monroe y Palm Beach. Sobre el golfo, aparecen en Collier y Lee. También hubo avistamientos en Alachua, Highlands, Hillsborough, Indian River y St. Lucie. Los individuos encontrados más al norte probablemente correspondan a mascotas escapadas o liberadas, debido a que la especie no resiste bien el frío.

¿Qué daños pueden provocar las iguanas verdes en Florida?

Sus madrigueras pueden erosionar el terreno y causar el colapso de aceras, cimientos, muros costeros, terraplenes y orillas de canales. También dejan excrementos en muelles, embarcaciones amarradas, porches, terrazas, plataformas e interiores de piscinas.

Aunque se alimentan principalmente de vegetación, los adultos pueden consumir huevos de aves y animales muertos. Los individuos jóvenes comen plantas, insectos y caracoles arborícolas. Investigadores hallaron restos de esos caracoles en estómagos de iguanas del Parque Estatal Bill Baggs Cape Florida. Según la FWC, esos hallazgos sugieren que la especie puede afectar a caracoles arborícolas nativos y amenazados.

En el Parque Estatal Bahia Honda, además, los reptiles consumieron una planta que sirve como hospedera de la mariposa Miami Blue, una especie en peligro. Como otros reptiles, también pueden transmitir la bacteria infecciosa Salmonella mediante el contacto con agua o superficies contaminadas por sus heces.

La FWC clasifica a la iguana verde como una especie invasora no nativa y permite capturarla y sacrificarla humanitariamente en propiedades privadas con autorización del dueño Magnific

Las reglas para tener iguanas verdes como mascotas en Florida

Desde el 29 de abril de 2021, la iguana verde integra la lista de especies prohibidas de Florida. La posesión de iguanas verdes vivas está restringida y, salvo excepciones específicas, requiere un permiso de la FWC. El organismo mantiene excepciones limitadas para algunos propietarios que ya tenían estos animales y cumplen los requisitos establecidos.

Quienes ya no puedan o no quieran cuidar al reptil pueden entregarlo mediante el Programa de Amnistía para Mascotas Exóticas. La iniciativa acepta animales mantenidos legal o ilegalmente, sin preguntas ni sanciones, y los asigna a nuevos responsables previamente calificados que cuentan con los permisos necesarios.