La histórica ola de frío que congela iguanas en Florida: qué hacer cuando caen reptiles del cielo

La ola de frío que golpea a Florida a fines de enero e inicios de febrero de 2026 dejó una postal tan insólita como viral: iguanas verdes inmóviles tiradas en veredas, patios y autos, como si estuvieran muertas. En realidad, la mayoría no lo están: entran en un estado de parálisis temporal por las bajas temperaturas y caen de los árboles, donde suelen dormir.

Por qué las iguanas se congelan y caen de los árboles

Las iguanas verdes son reptiles de sangre fría e invasores en Florida; dependen del calor externo para regular su temperatura. Cuando el termómetro baja de forma brusca y sostenida por debajo de unos 50 °F (10 °C), su organismo reduce al mínimo las funciones vitales, se entumecen los músculos y el animal queda rígido, sin poder aferrarse a las ramas. De ahí la imagen de iguanas “congeladas” que se desploman de los árboles en jardines, estacionamientos y parques del sur del estado.

Expertos explican que muchas de estas iguanas se recuperan horas después si la temperatura vuelve a subir, pero mientras están inmóviles pueden parecer muertas.

Las autoridades recuerdan además que se trata de una especie considerada plaga: dañan jardines, infraestructura y compiten con fauna nativa, por lo que el estado permite y hasta incentiva su captura y retirada durante estos eventos de frío extremo.

Piden no improvisar con estas iguanas “congeladas”: la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC) recuerda que son una especie invasora, pero subraya que nunca deben llevarse a la casa ni al auto para “reanimarlas”, porque muchas solo están aturdidas por el frío y pueden despertar de golpe, morder o arañar.

Un frío “de Alaska” en el Estado del Sol

El fenómeno de las iguanas paralizadas no es aislado: es la consecuencia visible de una ola de frío extraordinaria para Florida. El estado está bajo el impacto de una poderosa “bomba ciclónica” y de aire ártico que bajó desde la Bahía de Hudson hacia la Costa del Golfo, desplomando los termómetros a valores típicos del medio oeste o del noreste, no del “Estado del Sol”.

Orlando amaneció alrededor de 25 °F (‑4 °C), mientras que Miami llegó a 32 °F (0 °C), su mañana más fría desde 2010, con sensaciones térmicas por debajo de 32 °F (0 °C) por la combinación de viento y humedad.

En el norte y en el Panhandle, zonas como Tallahassee enfrentan mínimas entre 10 °F (‑12 °C) y 20 °F (‑7 °C), con máximas que apenas superan los 40 °F (4 °C) y sensaciones de un dígito.

La combinación de temperaturas gélidas, vientos fuertes y mar agitado llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir múltiples alertas

La franja central, que incluye Orlando y Melbourne, registra mínimas cercanas a 20 °F (‑6 °C) y máximas alrededor de 48 °F (9 °C), mientras que Tampa Bay vivió un episodio casi inédito: ráfagas de nieve reportadas por el Servicio Meteorológico en la madrugada del domingo, generadas por aire muy frío que recoge humedad del Golfo, un fenómeno conocido como nieve por efecto del Golfo.

Alertas, energía y la comunidad latina frente al frío extremo

La combinación de temperaturas gélidas, vientos fuertes y mar agitado llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir múltiples alertas por frío extremo, congelación y condiciones marítimas peligrosas.

En el Panhandle se proyectan entre 15 y 18 horas consecutivas por debajo de 32 °F (0 °C), con riesgo para tuberías, cultivos e infraestructura; en el resto del estado se evalúan avisos similares a medida que el aire ártico avanza hacia el sur.

A esto se suman cortes de energía: cerca de 20.000 hogares y comercios se quedaron sin electricidad en los momentos más intensos del evento, dejando a muchas familias sin calefacción justo cuando el mercurio cae a entre 20 °F (‑6 °C) en el norte y 34 °F (1 °C) en el sur.

Para la numerosa comunidad latina de Florida, el mensaje oficial es claro: limitar la exposición, abrigarse en capas, proteger a niños y adultos mayores y estar atentos a señales de hipotermia.

