La ciudad a una hora de Orlando que está entre las mejores para vivir en Estados Unidos

Escuchar

Una de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos se encuentra a poco más de una hora en auto desde Orlando. Este paraíso ubicado en el sureste de ese país es Melbourne, en Florida, que destaca por sus playas, su clima cálido y su estilo de vida tranquilo. Por esas y por muchas otras razones, ocupa el puesto 15 en el ranking que elaboró US News & World Report sobre las áreas metropolitanas norteamericanas más destacadas para residir en 2024.

Se trata de una ciudad balnearia con apariencia y vida de pueblo pequeño, a pesar de que tiene una población de 600 mil habitantes, entre los que predominan las personas de mayor edad. Sin ir más lejos, más del 23% de residentes tienen más de 65 años. Es por eso que muchos jubilados eligen este sitio para su retiro laboral.

En esta ciudad balnearia se practican diversos deportes como surf, kayak y pesca Instagram @melbourne_florida

Su clima tropical promueve las actividades al aire libre, como el senderismo, el surf, el kayak, la navegación, la pesca y la observación de manatíes. No obstante, es una zona propensa a importantes lluvias, inundaciones y tornados entre junio y noviembre, durante la temporada de huracanes.

Según US News & World Report, el precio promedio de las viviendas en Melbourne es de US$217.400, lo que se ubica por debajo del nacional, que es de US$402.343. En tanto, el valor medio de los alquileres ronda los US$1185. Con relación al trabajo, el salario anual alcanza los US$54.360 y la tasa de desempleo es apenas del 6,8%.

Melbourne, Florida, es la decimo quinta mejor ciudad para vivir en Estados Unidos en 2024, según un reciente ranking Instagram @melbourne_florida

Melbourne se ubicó en el puesto 15 del ranking, por detrás de otras ciudades de Florida como Sarasota, la más destacada de ese estado, y Naples, una ciudad pensada para el retiro de los ricos y poderosos. El podio lo conforman Green Bay, en Wisconsin; Huntsville, en Alabama, y Raleigh & Durham, en Carolina del Norte.

Hacer turismo en Melbourne, Florida: las actividades y qué visitar

Gracias a su cercanía del Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA, las personas que visiten Melbourne pueden apreciar desde Cabo Cañaveral, en los días sin nubosidad, los impresionantes lanzamientos de satélites y naves espaciales.

Por otro lado, en el distrito artístico de Eau Gallie pueden disfrutar de museos y galerías, así como también experimentar de la gastronomía gracias a la variada oferta de restaurantes, bares y tiendas que existen en el centro histórico de la ciudad. También hay shows musicales y obras de teatro premiadas en el Maxwell C. King Center for the Performing Arts del campus del colegio Eastern Florida State.

El clima cálido y tropical y las impactantes playas de Melbourne son uno de sus más grandes atractivos Instagram @melbourne_florida

Además de los deportes náuticos extremos, que principalmente se realizan en Indian River Lagoon, los fanáticos del senderismo pueden pasear por los humedales de Viera y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Archie Carr o visitar las increíbles playas cercanas. Quienes prefieren hacer algún deporte de tierra, pueden jugar golf en campos públicos como el Baytree National Golf Links y el Mallards Landing Golf Course, así como también en canchas privadas como el Suntree Country Club.