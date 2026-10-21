La estrategia de Florida para acabar con una especie invasora con más de 36.000 peces sacados de sus aguas

Florida registró un récord en su estrategia para combatir al pez león, una especie invasora que amenaza el equilibrio de sus ecosistemas marinos. Durante el verano boreal de 2026, 533 participantes retiraron 36.187 ejemplares de las aguas del estado, más de 5000 por encima de la cifra registrada el año anterior.

Cómo funciona la estrategia de Florida para combatir al pez león

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) informó que el resultado se alcanzó durante el Lionfish Challenge 2026, una competencia que incentiva a buceadores recreativos y comerciales a retirar esta especie de las aguas estatales. En total, los participantes realizaron 1468 jornadas de buceo, según la comisión.

El pez león es una especie invasora que amenaza la biodiversidad marina de Florida, ya que se alimenta de peces nativos y compite por recursos con depredadores como los meros y los pargos MyFWC Florida Fish and Wildlife

El desafío comenzó el 22 de mayo y terminó el 14 de septiembre de 2026. Durante ese período, los participantes compitieron en distintas categorías, con reconocimientos para quienes retiraron la mayor cantidad de ejemplares y para otros grupos que colaboraron con la iniciativa.

El programa forma parte de los esfuerzos de la FWC para limitar la expansión del pez león en Florida. La competencia busca movilizar a pescadores y buceadores mediante incentivos y reconocimientos, al tiempo que promueve la extracción de una especie que no pertenece a los ecosistemas marinos de la región.

Quiénes fueron los ganadores del desafío contra el pez león en 2026

La edición de este año contó con seis categorías de reconocimiento. Hunter Ledbetter, del condado de Monroe, recibió el título de Lionfish King tras retirar 1541 ejemplares. Helen Rodney, del condado de Broward, obtuvo el reconocimiento de Lionfish Queen con 1488 peces.

En la categoría comercial, David Garrett, del condado de Volusia, retiró 1136 libras (unos 515 kilos) de pez león. Por su parte, Meagan Huffman, de Texas, ganó la categoría juvenil después de capturar 185 ejemplares.

Ledbetter también recibió el reconocimiento destinado a veteranos de las Fuerzas Armadas. Además, el equipo de buceo Dive Pros, de Pensacola, recolectó más de 5000 colas de pez león en los puntos habilitados para la competencia.

Un total de 533 participantes se inscribieron en el Lionfish Challenge 2026, la competencia organizada por las autoridades de Florida para incentivar la captura y extracción del pez león de las aguas del estado MyFWC Florida Fish and Wildlife

Por qué el pez león representa una amenaza para Florida

De acuerdo con FOX 35 Orlando, el pez león es una especie invasora porque se reproduce y se expande en ambientes donde no es nativo. Su presencia puede afectar a las poblaciones de peces autóctonos y aumentar la competencia por alimento con depredadores locales, como los meros y los pargos.

También consume peces pequeños que cumplen funciones importantes en los arrecifes, incluidas especies que ayudan a controlar el crecimiento de las algas. La expansión del pez león puede alterar las cadenas alimentarias y afectar la biodiversidad de estos ambientes marinos.

Según la guía oficial de la FWC sobre el pez león, la especie representa una amenaza para la fauna nativa. La comisión promueve su extracción como una forma de limitar esos efectos, aunque la cifra de ejemplares retirados durante una competencia no demuestra, por sí sola, una recuperación del ecosistema.

La FWC ofrece información sobre las reglas, las categorías y las actividades del Lionfish Challenge, además de recomendaciones para conocer y reconocer esta especie invasora.