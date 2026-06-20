Alerta en Florida por el sapo de caña: la amenaza tóxica que pone a las mascotas en peligro

El centro y sur de Florida experimenta una proliferación inusual de sapos de caña en las últimas semanas. Esta especie invasora preocupa a las autoridades, debido a su capacidad para liberar una potente toxina que pone en riesgo la salud de los animales domésticos en cuestión de minutos.

La gravedad de la situación radica en la bufotoxina, una sustancia que el animal libera a través de glándulas ubicadas detrás de sus ojos. Este contacto resulta crítico para perros y gatos que intentan morder o lamer al espécimen.

¿Cómo identificar al sapo de caña frente a especies nativas?

El sapo de caña mide más de diez centímetros de largo, mientras que las especies nativas son considerablemente menores. A diferencia del sapo sureño, el ejemplar invasor carece de crestas pronunciadas sobre el cráneo y presenta glándulas grandes y triangulares en sus hombros. Esta distinción resulta vital para los dueños de mascotas.

¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento por esta toxina?

El animal afectado muestra desorientación y agitación excesiva. Otros indicadores claros incluyen salivación profusa, formación de espuma en el hocico, arcadas, temblores y una coloración rojo intenso en las encías. En escenarios críticos, el cuadro deriva en el colapso total de la mascota.

¿Qué acciones inmediatas requiere una mascota en contacto con el sapo?

El tiempo resulta determinante. El dueño debe lavar la boca del animal con agua corriente durante al menos diez minutos. Es obligatorio mantener la cabeza de la mascota inclinada hacia abajo para evitar que el agua fluya hacia la garganta. Tras este auxilio urgente, resulta imperativo trasladar al ejemplar al veterinario para estabilizar su condición.

¿Cómo prevenir la presencia del sapo en los hogares?

La prevención implica mantener el césped corto y eliminar arbustos bajos donde suelen ocultarse estos animales. Los propietarios deben retirar los platos de comida y agua durante la noche, ya que estos elementos atraen al invasor. Además, el sellado de agujeros alrededor de la vivienda limita el acceso del sapo al patio.

¿Qué alternativas existen para retirar al ejemplar de forma legal?

Las leyes de Florida permiten el retiro del sapo, pero prohíben su reubicación en espacios públicos. Los especialistas recomiendan el uso de guantes y protección ocular. Un método humano consiste en adormecer al ejemplar con cremas específicas para luego congelarlo durante 24 horas. Ante cualquier duda, la recomendación más segura es contactar a un experto en control de plagas que aplique los protocolos establecidos por la normativa local vigente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA