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LA NACION

La firmó DeSantis y ya se aplica: la nueva ley que cambia las reglas para las placas de autos en Florida

La norma permite marcos decorativos que no oculten los datos esenciales de la matrícula y mantiene las restricciones para los dispositivos que impiden su lectura

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Las leyes firmadas por Ron DeSantis que comienzan a regir el 1° de octubre en Florida
La ley SB 488 firmada por Ron DeSantis ya rige en FloridaFotomontaje editado con IA

La SB 488, firmada por el gobernador Ron DeSantis, rige en Florida desde el 1° de octubre de 2026 y modifica las reglas para las placas de autos: permite accesorios decorativos bajo condiciones que preserven su lectura. Según el Senado de Florida, el gobernador aprobó la norma el 21 de abril y su registro como capítulo legal ocurrió al día siguiente.

Placas de autos en Florida: qué accesorios están permitidos

  • Los marcos y bordes decorativos pueden utilizarse si no interfieren con la lectura de los datos esenciales, conforme a las condiciones de la norma.
La nueva ley de Florida permite accesorios decorativos bajo condiciones que preserven su lectura
La nueva ley de Florida permite accesorios decorativos bajo condiciones que preserven su lecturaImagen ilustrativa generada con IA
  • Los accesorios no deben cubrir la combinación alfanumérica ni la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha de la matrícula.

Dispositivos para ocultar matrículas: qué sigue prohibido

  • Continúan prohibidos los aerosoles, recubrimientos, materiales reflectantes y cubiertas que dificulten la detección de la placa.
  • La restricción también alcanza a dispositivos iluminados y mecanismos manuales, electrónicos o mecánicos diseñados para ocultar la matrícula.

Placas para personas con discapacidad

Bajo la nueva ley continúan prohibidos los aerosoles, recubrimientos, materiales reflectantes y cubiertas que dificulten la detección de la placa
Bajo la nueva ley continúan prohibidos los aerosoles, recubrimientos, materiales reflectantes y cubiertas que dificulten la detección de la placaAP / Freepik
  • Las solicitudes de placas para personas con discapacidad pueden presentarse ante la oficina del recaudador fiscal, que podrá emitirlas de inmediato bajo demanda.

Para tener en cuenta

La autorización no alcanza a cualquier accesorio. Para cumplir con las nuevas reglas, el marco debe dejar visibles los números, las letras y la calcomanía de validación. Un borde decorativo permitido no habilita el uso de dispositivos que impidan leer la matrícula.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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