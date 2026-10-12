La firmó DeSantis y ya se aplica: la nueva ley que cambia las reglas para las placas de autos en Florida

La SB 488, firmada por el gobernador Ron DeSantis, rige en Florida desde el 1° de octubre de 2026 y modifica las reglas para las placas de autos: permite accesorios decorativos bajo condiciones que preserven su lectura. Según el Senado de Florida, el gobernador aprobó la norma el 21 de abril y su registro como capítulo legal ocurrió al día siguiente.

Placas de autos en Florida: qué accesorios están permitidos

Los marcos y bordes decorativos pueden utilizarse si no interfieren con la lectura de los datos esenciales, conforme a las condiciones de la norma.

La nueva ley de Florida permite accesorios decorativos bajo condiciones que preserven su lectura Imagen ilustrativa generada con IA

Los accesorios no deben cubrir la combinación alfanumérica ni la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha de la matrícula.

Dispositivos para ocultar matrículas: qué sigue prohibido

Continúan prohibidos los aerosoles, recubrimientos, materiales reflectantes y cubiertas que dificulten la detección de la placa.

de la placa. La restricción también alcanza a dispositivos iluminados y mecanismos manuales, electrónicos o mecánicos diseñados para ocultar la matrícula.

Placas para personas con discapacidad

La ley contempla matrículas gratuitas para ciertos veteranos con discapacidad y regula las destinadas a personas elegibles para permisos de estacionamiento permanente.

Bajo la nueva ley continúan prohibidos los aerosoles, recubrimientos, materiales reflectantes y cubiertas que dificulten la detección de la placa AP / Freepik

Las solicitudes de placas para personas con discapacidad pueden presentarse ante la oficina del recaudador fiscal, que podrá emitirlas de inmediato bajo demanda.

Para tener en cuenta

La autorización no alcanza a cualquier accesorio. Para cumplir con las nuevas reglas, el marco debe dejar visibles los números, las letras y la calcomanía de validación. Un borde decorativo permitido no habilita el uso de dispositivos que impidan leer la matrícula.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.