Confirmado: se viene la SB 488, la nueva ley que cambia las reglas para las placas de autos en Florida

En Florida entrará en vigor una nueva ley aprobada y firmada por el gobernador Ron DeSantis que cambia las reglas para las placas de los autos. La disposición modifica términos relacionados con el transporte, con un enfoque en la visibilidad, la legalidad de los accesorios y las matrículas especiales. Además, desarrolla el término de Real ID y transforma la digitalización, junto con otras consideraciones sobre el umbral de daños.

Cuándo entra en vigor la nueva ley de Florida que cambia las reglas para las placas

La SB 488 introduce cambios significativos en las regulaciones de transporte de Florida. Tras su aprobación el 22 de abril, las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 1° de octubre de 2026.

La nueva ley de Florida que permite colocar artículos decorativos en las placas entrará en vigor el 1° de octubre Imagen ilustrativa generada con IA

Los marcos dejarán de considerarse infracción siempre que no interfieran con la lectura de los datos esenciales de la placa. La normativa anterior restringía cualquier elemento que pudiera cubrir la matrícula. De este modo, lo que sí está permitido es:

Marcos decorativos alrededor de la matrícula

Bordes personalizados que no interfieran con la lectura

Accesorios que no cubran la designación alfanumérica

Elementos que no tapen la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha

Por el lado contrario, se considerará como infracción si el artículo decorativo bloquea información clave de la placa o la calcomanía de validación, especialmente la que está ubicada en la parte superior derecha. De esta manera, continúa prohibido:

Aplicar sustancias sobre la placa

Usar materiales reflectantes

Colocar sprays o recubrimientos

Instalar cubiertas que dificulten la detección

Incorporar dispositivos iluminados para impedir la lectura

Utilizar mecanismos manuales, electrónicos o mecánicos diseñados para ocultar la matrícula

A partir de la entrada en vigor de la nueva ley en Florida, manipular la visibilidad de una placa de forma intencional puede considerarse un delito menor de segundo grado, con multas de hasta US$500 Freepik

Cuáles son las sanciones por infringir la nueva ley de Florida

Junto con la habilitación de artículos decorativos, la normativa refuerza la prohibición de cualquier dispositivo destinado a ocultar o dificultar la visión de la matrícula, y establece penalidades para quienes utilicen este tipo de elementos.

En ese sentido, manipular la visibilidad de forma intencional puede considerarse un delito menor de segundo grado, con multas de hasta 500 dólares, según los Estatutos de Florida.

En cuanto a las personas con discapacidad, la SB 488 establece lo siguiente:

Veteranos: la ley contempla la emisión de matrículas gratuitas para ciertos veteranos con discapacidades.

la ley contempla la emisión de matrículas para ciertos veteranos con discapacidades. Permisos de estacionamiento: se regulan las placas para personas con discapacidades que sean elegibles para permisos de estacionamiento permanente.

Otros cambios importantes de la ley de Florida que cambia las reglas para las placas

La SB 488 también introduce otras modificaciones relevantes en las regulaciones de transporte de Florida: