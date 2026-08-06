Confirmado: se viene la SB 488, la nueva ley que cambia las reglas para las placas de autos en Florida
Tras su aprobación el 22 de abril, las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 1° de octubre de 2026
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En Florida entrará en vigor una nueva ley aprobada y firmada por el gobernador Ron DeSantis que cambia las reglas para las placas de los autos. La disposición modifica términos relacionados con el transporte, con un enfoque en la visibilidad, la legalidad de los accesorios y las matrículas especiales. Además, desarrolla el término de Real ID y transforma la digitalización, junto con otras consideraciones sobre el umbral de daños.
Cuándo entra en vigor la nueva ley de Florida que cambia las reglas para las placas
La SB 488 introduce cambios significativos en las regulaciones de transporte de Florida. Tras su aprobación el 22 de abril, las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 1° de octubre de 2026.
Los marcos dejarán de considerarse infracción siempre que no interfieran con la lectura de los datos esenciales de la placa. La normativa anterior restringía cualquier elemento que pudiera cubrir la matrícula. De este modo, lo que sí está permitido es:
- Marcos decorativos alrededor de la matrícula
- Bordes personalizados que no interfieran con la lectura
- Accesorios que no cubran la designación alfanumérica
- Elementos que no tapen la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha
Por el lado contrario, se considerará como infracción si el artículo decorativo bloquea información clave de la placa o la calcomanía de validación, especialmente la que está ubicada en la parte superior derecha. De esta manera, continúa prohibido:
- Aplicar sustancias sobre la placa
- Usar materiales reflectantes
- Colocar sprays o recubrimientos
- Instalar cubiertas que dificulten la detección
- Incorporar dispositivos iluminados para impedir la lectura
- Utilizar mecanismos manuales, electrónicos o mecánicos diseñados para ocultar la matrícula
Cuáles son las sanciones por infringir la nueva ley de Florida
Junto con la habilitación de artículos decorativos, la normativa refuerza la prohibición de cualquier dispositivo destinado a ocultar o dificultar la visión de la matrícula, y establece penalidades para quienes utilicen este tipo de elementos.
En ese sentido, manipular la visibilidad de forma intencional puede considerarse un delito menor de segundo grado, con multas de hasta 500 dólares, según los Estatutos de Florida.
En cuanto a las personas con discapacidad, la SB 488 establece lo siguiente:
- Veteranos: la ley contempla la emisión de matrículas gratuitas para ciertos veteranos con discapacidades.
- Permisos de estacionamiento: se regulan las placas para personas con discapacidades que sean elegibles para permisos de estacionamiento permanente.
Otros cambios importantes de la ley de Florida que cambia las reglas para las placas
La SB 488 también introduce otras modificaciones relevantes en las regulaciones de transporte de Florida:
- Aumento del umbral de daños: se eleva de US$500 a US$2000 el monto aparente de daños a la propiedad que obliga a un conductor involucrado en un choque a notificar inmediatamente a las autoridades policiales.
- Calcomanías de impuestos: se requerirá que los transportistas utilicen estos elementos sobre el combustible en lugar de “dispositivos de identificación” (modificación del Estatuto 207.004).
- Digitalización: las órdenes de renovación de estas calcomanías y las declaraciones de impuestos sobre el uso de combustible de motor deberán presentarse de forma electrónica a través del sistema en línea del Departamento de Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés).
- Cambio en periodos de reporte: se revisarán los periodos de presentación de informes y las fechas de vencimiento de las declaraciones de impuestos sobre el uso de combustible.
- Exención para militares: los miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas de EE.UU. que sean residentes de Florida estarán exentos de proporcionar la dirección de una residencia permanente en el estado al solicitar el registro de un vehículo.
- Definición de Real ID: se define formalmente el término “licencia de conducir o tarjeta de identificación Real ID” conforme a las regulaciones federales.
- Uso del correo electrónico: el Flhsmv podrá recopilar y utilizar direcciones de correo electrónico para enviar avisos de renovación y notificaciones de cancelación, suspensión o revocación de licencias, siempre que el usuario lo autorice.
- Trámite inmediato: las solicitudes de placas para personas con discapacidad podrán realizarse ante la oficina del recaudador fiscal, quien podrá emitirlas inmediatamente bajo demanda.