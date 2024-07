La ley de Florida que una asociación de propietarios rebelde se niega a cumplir: cómo perjudica a los residentes

Escuchar

Desde el 1° de julio de 2024 se encuentra vigente en Florida la ley 1203, que regula la actividad de las asociaciones de propietarios (HOA, por sus siglas en inglés) e impone limitaciones sobre algunas normativas antiguas que se encontraban vigentes. La aplicación de la medida llevó alivio a algunos residentes, pero también despertó una reacción negativa en otros.

Los residentes de The Meadows recibieron la noticia de que las reglas sobre estacionamiento permanecen igual que como estaban antes de la ley 1203 Captura ABC

Una asociación de propietarios asegura que tiene el derecho a no cumplir con la ley

Concretamente, la ley 1203, en su apartado sobre “multas, suspensiones y embargos”, establece que las asociaciones de propietarios no podrán prohibir a un propietario o a otras personas estacionar:

Un vehículo personal, incluida una camioneta, en la entrada de la propiedad del propietario o en cualquier otra área donde tenga derecho a estacionar.

Un vehículo de trabajo, que no es un vehículo motorizado comercial, en la entrada de la propiedad del propietario.

Su vehículo de primeros auxilios asignado en vías públicas o derechos de paso dentro de la asociación de propietarios.

No obstante, los residentes de una comunidad en Sarasota, Florida, aseguran que recibieron un mail de su HOA en el cual se afirmaba que la ley firmada por el gobernador del estado no iba a entrar en vigencia en esa ciudad. “Todas las reglas sobre estacionamiento permanecerán de la misma manera”, indicaba la misiva.

Los residentes de The Meadows recibieron la noticia de que las reglas sobre estacionamiento permanecen igual que como estaban antes de la ley 1203 User - Captura ABC

En específico, The Meadows Community Association es la HOA que dispuso que las viejas regulaciones son las que continúan vigentes en ese lugar. En el comunicado, citaron esto se debe al uso del “lenguaje Kaufman”. Desde Eisinger Law explican que esta terminología hace referencia a que “ciertas disposiciones legales no son exigibles por las asociaciones cuando los documentos de gobierno de la asociación se registraron antes de la fecha en que se aprobó el estatuto y la frase ‘según las modificaciones que se realicen de vez en cuando’ no está incluida en la declaración de la asociación”.

En otras palabras, toda vez que una nueva normativa no contenga la frase “según las modificaciones que se realicen de vez en cuando”, la asociación de propietarios tiene el derecho a decir que la ley vigente a la fecha de registro de su reglamento es la está en vigor. De esta manera, hoy se rigen por la regla impuesta en 1976, la cual prohíbe el estacionamiento de vehículos entre las 23 y las 5.

Reacciones negativas y quejas por la actitud de la asociación de propietarios de Sarasota, Florida

Ryan MacIntyre, residente de The Meadows y propietario de una camioneta, le explicó a ABC Action News que no puede estacionar su vehículo en la puerta de entrada. El coche es lo suficientemente grande como para no entrar en el garage y eso hace que no tenga más opción que estacionar sobre la vereda.

Los residentes de The Meadows recibieron la noticia de que las reglas sobre estacionamiento permanecen igual que como estaban antes de la ley 1203 User - Captura ABC

Cuando compro su casa en 2019, sabía que la regulación le impedía estacionar la camioneta en la puerta. Por tal motivo, todos los días viaja poco más de un kilómetro para dejar el vehículo en un predio al aire libre, por el cual paga 500 dólares al año. En este mismo lugar, aparcan muchos residentes de la zona con autos de este estilo.

Según indicó MacIntyre, cuando se enteró sobre la entrada en vigor de la ley 1203, se puso contento de saber que podría estacionar en su casa. Sin embargo, cuando recibió el mail de la HOA, tuvo que volver a someterse a que le lleguen multas desde la asociación o que inclusive le remolquen el vehículo.

Un caso similar es el que vive Melissa Siet, residente del lugar, quien tiene un spa móvil. Se trata de una camioneta equipada para atender clientes. Es tan grande que paga dos espacios en el mismo lugar donde estaciona MacIntyre. En total, desembolsa US$1000 al año para dejar el vehículo allí.

LA NACION